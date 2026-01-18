Juego de Leyendas: una “probadita” para mexicanos que sueñan con vivir el Mundial
Para miles de mexicanos, asistir al Juego de Leyendas en el Estadio BBVA es una “probadita” de vivir el Mundial 2026, que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, pero para el cual es difícil asistir por la alta demanda de boletos y los precios elevados.
“Se siente el ambiente mundialista, el deseo que tenemos cada cuatro años de ver el Mundial. En el camino al estadio se ven playeras de México por todas partes”, comento José Francisco Vega, un aficionado que hizo una hora y media de Saltillo, Coahuila a Monterrey, Nuevo León, para vivir un pedazo de la Copa del Mundo.
Entre los aficionados que acuden al partido de exhibición en el que habrá figuras como Pepe, multicampeón con el Real Madrid, o Alessandro Del Piero, estandarte de la Juventus, abundan las playeras de Italia con el número y nombre de Francesco Totti y del icónico traje de colores vivos de Jorge Campos, pero también muchas de México, que no disputará partidos del Mundial en Monterrey.
Por lo que también es la oportunidad de los regios y de los alrededores, de ver a un combinado tricolor en un ambiente mundialista; Monterrey es la única de las tres sedes del país que no tendrá partidos del Tri; Ciudad de México tiene dos confirmados de fase de grupos y Guadalajara, uno.
“Vine a apoyar a los antiguos jugadores de México. Quiero ver a Jorge Campos y Zague. Aunque no venga el Tri, me emociona ver a otros países”, expresó Gustavo Loyola, quien reside en Monterrey y es aficionado de los Rayados.
En Monterrey, los partidos confirmados al momento son Japón vs Túnez, el 20 de junio; Sudáfrica vs Corea del Sur, cuatro días después. También, habrá uno el día 14 entre Túnez y el ganador del repechaje europeo que disputarán Ucrania, Suecia, Polonia o Albania y uno de dieciseisavos de final, el 29.
Junto con ello, el BBVA, que durante el torneo se llamará solo Monterrey, recibirá el repechaje que jugarán Bolivia, Surinam e Irak del jueves 26 al martes 31 de marzo, en el cual, el ganador estará en la Copa del Mundo.
“Espero ir al Mundial, estoy en el sorteo, a ver si consigo boletos. Siento que con este partido se empiezan a calentar los motores para el Mundial. Vengo a ver a Totti, a (Oscar) “Conejo” Pérez, Juan Francisco Palencia , los jugadores que estuvieron en mi equipo, Cruz Azul”, señaló Azael, otro hincha que viene de Saltillo, ciudad colindante con Monterrey.
Para acceder a un boleto a México, Estados Unidos y Canadá, existe una demanda sin precedentes, 3.4 veces mayor a los asistentes acumulados en todas las Copas del Mundo disputadas desde 1930.
La FIFA registró 150 millones de solicitudes, de personas de más de 200 países; son 30 veces más de la cantidad de tickets disponibles, a pesar de los altos costos: el promedio ronda un precio de 1,114 dólares (unos 19,635 pesos).
Por ello, el Juego de Leyendas entre México y figuras del mundo es, para muchos, la oportunidad de sentir que viven la fiesta mundialista, que será exclusiva también porque México solo acogerá 13 de los 104 partidos.
“Este estadio es moderno, llegas y ya te sientes en la Copa del Mundo. Si a eso le agregas que verás a figuras de la talla de Totti, todavía más”, aseguró Roberto Escalante, quien viajó más de una hora de Toluca a Monterrey, para vivir la fiesta de 2026.
Mientras el Mundial se siente lejos para muchos mexicanos, eventos como. Los aficionados puede no solo disfrutar en la cancha a campeones del mundo, sino a las tres mascotas y vivir un encuentro operado por la FIFA.