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Jugadores de México que aparecieron en el Álbum Panini y no fueron al Mundial

Muchos futbolistas sueñan con estar en el álbum oficial de Panini, pero aparecer en él con la Selección Mexicana no siempre garantiza un lugar en el Mundial.

Patrick Charles

Cuauhtémoc Blanco apareció en el Álbum Panini en 2006, pero no fue al Mundial de Alemania de ese año.
Cuauhtémoc Blanco apareció en el Álbum Panini en 2006, pero no fue al Mundial de Alemania de ese año. / Brian Bahr/Getty Images

Existe un club selecto de jugadores que aparecieron en millones de sobres de estampas del Álbum Panini, pero que terminaron viendo el Mundial desde su casa. El caso de la Selección Mexicana no es la excepción. Hoy traemos a las figuras del Tri que estuvieron en el famoso álbum desde los años 70 hasta la actualidad, pero que no fueron a la Copa del Mundo.

Cada cuatro años, la expectativa crece, la desilusión aumenta y también la emoción de llenar el álbum del Mundial; sin embargo, hay jugadores que se quedan en el papel, pero no llegan a tocar el balón en el Mundial. Para la Selección Mexicana, esta “maldición” de la imprenta ha dejado fuera de foco dentro del once oficial. El álbum de Panini se cierra meses antes de la lista definitiva, convirtiéndose en una apuesta de riesgo que muchas veces pierde frente a las lesiones o al criterio del técnico.

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Los casos más recordados

Cuauhtémoc Blanco

La decisión del director técnico Ricardo La Volpe de no llevarlo al Mundial de Alemania 2006 es la ausencia más dolorosa y comentada por años. El “Temo” era el mejor jugador del país en su momento y Panini lo incluyó como la figura de México. Sin embargo, la relación con el técnico lo dejó fuera de la Copa del Mundo. Ver su estampa en el álbum mientras el Tri sufría, algo que la afición nunca perdonó.

Miguel Herrera

Era el lateral derecho titular estelar de Mejía Barón. Apareció en el álbum con su icónica cabellera larga, pero pocos meses antes del Mundial, una agresión a un aficionado en León y una expulsión por una falta sobre Dolmo Flores en un partido contra Honduras, hicieron que el técnico lo dejara fuera del Mundial de Estados Unidos 94.

Diego Lainez y Gerardo Martino

Para Qatar 2022, Lainez era el “niño maravilla” y la cara de varias campañas publicitarias (incluida la de Panini). Tuvo falta de minutos en Europa por lo que Martino decidió cortarlo en un último momento, argumentando que otros jugadores tenían mejor ritmo. Fue la gran polémica, dejando a miles de fanáticos con una estampa que nunca pisó Qatar.

Luis Montes

Este caso no fue por polémica técnica, sino por tragedia deportiva. El “Chapo” era el mediocampo y ya estaba pegado en todos los álbumes. En el último partido de preparación para el mundial enfrentando a Ecuador, sufrió una fractura de tibia y peroné tras un choque con Segundo Castillo, que lo dejó fuera de Brasil 2014. La imagen de Montes llorando en la camilla es una de las más tristes en la historia reciente del conjunto mexicano.

Claudio Suárez 

Era el líder de la defensa, capitán y el jugador con más partidos en la historia de la Selección en ese momento. Panini lo incluyó como rostro principal del equipo, pero una fractura en un entrenamiento en marzo de 2002 le impidió jugar su tercer Mundial consecutivo. Javier Aguirre no tuvo otra opción que rearmar la defensa sin su jugador más experimentado. 

Dato extra: México 1986, Panini cometió un error de logística, debido a que incluyeron a Alberto Guerra como el Director Técnico de México, pero al final quien dirigió al Tri fue Bora Milutinović.

He aquí la lista completa

Mundial

Jugador(es) en el Álbum que NO fueron

Motivo

México 70

Alberto Onofre, Vicente Pereda

Onofre se fracturó días antes del inicio

Argentina 78

Javier "Chalo" Fragoso

Decisión técnica de José Antonio Roca

México 86

Alberto Guerra (DT), Sergio Lira

Panini puso a Guerra, pero el DT fue Bora Milutinović

EEUU 94

Miguel Herrera, David Patiño

Decisión técnica de Miguel Mejía Barón

Francia 98

Carlos Hermosillo, Adolfo Ríos, Alberto Coyote

El DT Manuel Lapuente  optó por otros perfiles de último minuto

Corea-Japón 2002

Claudio Suárez, Pável Pardo, Víctor Ruiz

Suárez se fracturó la pierna en marzo

Alemania 2002

Cuauhtémoc Blanco, Jaime Lozano

Decisión técnica de Ricardo La Volpe

Sudáfrica 2010

Jonathan dos Santos, Aldo de Nigris

Decisión técnica de Javier Aguirre

Brasil 2014

Luis Montes, Moisés Muñoz

Montes sufrió una lesión en el último amistoso

Diego Reyes

Diego Reyes

Fue convocado, pero no se recuperó de una lesión y causó baja

Qatar 2022

Diego Lainez, Jesús "Tecatito" Corona

"Tecatito" por lesión; Lainez por decisión del "Tata" Martino.

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Patrick Charles
PATRICK CHARLES

Redactor de Sports Illustrated México

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