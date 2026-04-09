Jugadores de México que aparecieron en el Álbum Panini y no fueron al Mundial
Existe un club selecto de jugadores que aparecieron en millones de sobres de estampas del Álbum Panini, pero que terminaron viendo el Mundial desde su casa. El caso de la Selección Mexicana no es la excepción. Hoy traemos a las figuras del Tri que estuvieron en el famoso álbum desde los años 70 hasta la actualidad, pero que no fueron a la Copa del Mundo.
Cada cuatro años, la expectativa crece, la desilusión aumenta y también la emoción de llenar el álbum del Mundial; sin embargo, hay jugadores que se quedan en el papel, pero no llegan a tocar el balón en el Mundial. Para la Selección Mexicana, esta “maldición” de la imprenta ha dejado fuera de foco dentro del once oficial. El álbum de Panini se cierra meses antes de la lista definitiva, convirtiéndose en una apuesta de riesgo que muchas veces pierde frente a las lesiones o al criterio del técnico.
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Los casos más recordados
Cuauhtémoc Blanco
La decisión del director técnico Ricardo La Volpe de no llevarlo al Mundial de Alemania 2006 es la ausencia más dolorosa y comentada por años. El “Temo” era el mejor jugador del país en su momento y Panini lo incluyó como la figura de México. Sin embargo, la relación con el técnico lo dejó fuera de la Copa del Mundo. Ver su estampa en el álbum mientras el Tri sufría, algo que la afición nunca perdonó.
Miguel Herrera
Era el lateral derecho titular estelar de Mejía Barón. Apareció en el álbum con su icónica cabellera larga, pero pocos meses antes del Mundial, una agresión a un aficionado en León y una expulsión por una falta sobre Dolmo Flores en un partido contra Honduras, hicieron que el técnico lo dejara fuera del Mundial de Estados Unidos 94.
Diego Lainez y Gerardo Martino
Para Qatar 2022, Lainez era el “niño maravilla” y la cara de varias campañas publicitarias (incluida la de Panini). Tuvo falta de minutos en Europa por lo que Martino decidió cortarlo en un último momento, argumentando que otros jugadores tenían mejor ritmo. Fue la gran polémica, dejando a miles de fanáticos con una estampa que nunca pisó Qatar.
Luis Montes
Este caso no fue por polémica técnica, sino por tragedia deportiva. El “Chapo” era el mediocampo y ya estaba pegado en todos los álbumes. En el último partido de preparación para el mundial enfrentando a Ecuador, sufrió una fractura de tibia y peroné tras un choque con Segundo Castillo, que lo dejó fuera de Brasil 2014. La imagen de Montes llorando en la camilla es una de las más tristes en la historia reciente del conjunto mexicano.
Claudio Suárez
Era el líder de la defensa, capitán y el jugador con más partidos en la historia de la Selección en ese momento. Panini lo incluyó como rostro principal del equipo, pero una fractura en un entrenamiento en marzo de 2002 le impidió jugar su tercer Mundial consecutivo. Javier Aguirre no tuvo otra opción que rearmar la defensa sin su jugador más experimentado.
Dato extra: México 1986, Panini cometió un error de logística, debido a que incluyeron a Alberto Guerra como el Director Técnico de México, pero al final quien dirigió al Tri fue Bora Milutinović.
He aquí la lista completa
Mundial
Jugador(es) en el Álbum que NO fueron
Motivo
México 70
Alberto Onofre, Vicente Pereda
Onofre se fracturó días antes del inicio
Argentina 78
Javier "Chalo" Fragoso
Decisión técnica de José Antonio Roca
México 86
Alberto Guerra (DT), Sergio Lira
Panini puso a Guerra, pero el DT fue Bora Milutinović
EEUU 94
Miguel Herrera, David Patiño
Decisión técnica de Miguel Mejía Barón
Francia 98
Carlos Hermosillo, Adolfo Ríos, Alberto Coyote
El DT Manuel Lapuente optó por otros perfiles de último minuto
Corea-Japón 2002
Claudio Suárez, Pável Pardo, Víctor Ruiz
Suárez se fracturó la pierna en marzo
Alemania 2002
Cuauhtémoc Blanco, Jaime Lozano
Decisión técnica de Ricardo La Volpe
Sudáfrica 2010
Jonathan dos Santos, Aldo de Nigris
Decisión técnica de Javier Aguirre
Brasil 2014
Luis Montes, Moisés Muñoz
Montes sufrió una lesión en el último amistoso
Diego Reyes
Diego Reyes
Fue convocado, pero no se recuperó de una lesión y causó baja
Qatar 2022
Diego Lainez, Jesús "Tecatito" Corona
"Tecatito" por lesión; Lainez por decisión del "Tata" Martino.