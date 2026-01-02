Julián Araujo llega al Celtic en busca de minutos y del Mundial 2026
Julián Araujo encontró una nueva oportunidad en Europa. El lateral mexicano fue anunciado como nuevo jugador del Celtic de Glasgow, club al que llega cedido por lo que resta de la temporada, tras un paso prácticamente inactivo por el Bournemouth de la Premier League.
“Estoy muy contento de unirme al Celtic. Este es un club de primer nivel y estoy deseando empezar a trabajar duro con mis compañeros para brindarles éxitos a nuestros aficionados. Sé lo que se exige en un club como Celtic y estoy preparado para ello”, declaró Araujo al portal oficial del equipo escocés. “Quiero contribuir a que nuestros seguidores disfruten de buenos momentos y de un fútbol de calidad y ganador”.
El movimiento representa un punto de inflexión en su carrera. Araujo llegó a Inglaterra en 2024 procedente de Las Palmas, después de haberse formado en las divisiones menores del Barcelona. El Bournemouth apostó fuerte por el lateral nacido en Los Ángeles, California, al pagar cerca de 10 millones de dólares por su ficha, pero el mexicano nunca logró consolidarse.
En la Premier League, Araujo apenas sumó minutos. Su última aparición fue en agosto de 2025, en un partido que terminó con expulsión por doble tarjeta amarilla. Desde entonces, no volvió a tener participación oficial, un escenario que frenó su desarrollo y encendió las alertas de cara al proceso rumbo al Mundial de 2026.
La cesión al Celtic no es casual. El futbolista necesita continuidad, ritmo competitivo y exposición internacional. En Escocia encontrará un equipo dominante a nivel local, con participación constante en competiciones europeas y una exigencia diaria que puede devolverlo al radar.
El propio contexto de la Selección Mexicana lo explica. Javier Aguirre ha sido directo con el plantel: “necesito que jueguen”. Con la Copa del Mundo a seis meses, varios futbolistas buscan salidas o préstamos para no perder terreno. Araujo es uno de ellos.
En el entorno del Tri siguen de cerca su evolución. Saben que una lesión marcó su primer semestre de 2025 y valoran positivamente las sensaciones que dejó en la concentración durante la Copa Oro. Sin embargo, el mensaje es claro: sin minutos, no hay Mundial.
La lateral derecha sigue siendo una posición abierta. La lesión de Rodrigo Huescas reconfiguró el panorama y, por ahora, la competencia directa es con Jorge Sánchez (Cruz Azul) e Israel Reyes y Kevin Álvarez (América). Para Araujo, el Celtic representa algo más que un nuevo club: es la puerta para reactivar su carrera en el momento más decisivo.
El semestre previo al Mundial no admite pausas. Julián Araujo necesita jugar, competir y sostener regularidad. Escocia le ofrece ese escenario. El resto dependerá de su respuesta en la cancha.