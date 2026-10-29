Julián Quiñones brilla con gol y dos asistencias en el triunfo y goleada del Al-Qadisiya

Julián Quiñones se reafirma como una de las máximas figuras de la Saudi Pro League. Esta vez, el mexicano sorprendió con un gol y dos asistencias para sellar la goleada del Al-Qadisiya sobre el Al-Riyadh, un resultado que les permite tomar temporalmente el liderato de la tabla general.

Dicho partido, correspondiente a la jornada 12 del campeonato, se celebró este jueves 29 de octubre. Cabe señalar que el Al-Qadisiya llegaba a este encuentro en busca de redimirse tras caer en la fecha anterior ante un rival directo por el título como el Al-Hilal.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE JULIÁN QUIÑONES! 🔴



El mexicano no podía despedirse sin antes meter su gol. Llegó el 5-0 para Al-Qadsiah. 🇲🇽🔥#SPLenFOX pic.twitter.com/UbLujIAlFu — FOX (@somos_FOX) October 29, 2026

Tijjani Reijnders abrió el marcador al minuto 18, cuando estuvo atento dentro del área para tomar el rechace del arquero tras una atajada y empujar la pelota al fondo para el 0-1. Posteriormente, al 37’, vino la primera gran acción del futbolista del Tricolor: en una salida rival presionó alto, le robó la pelota al portero y asistió a Abdulla Al-Salem, quien puso el 0-2 ante el arco vacío.

Tras irse al descanso con ventaja de dos tantos, en la reanudación Quiñones volvió a hacer de las suyas dando otro pase de gol. Al minuto 56, recibió de espaldas a la portería en el borde del área y cedió hacia atrás para que Reijnders, en dos toques, sacara un disparo pegado al poste para el 0-3.

El cuarto tanto cayó al 67’, después de que Reijnders pusiera una pelota a la espalda de la zaga para que el juvenil Mahamadou Sangaré, recién ingresado al campo en su debut profesional, recepcionara y venciera al arquero con un tiro cruzado para el 0-4.

Tras colaborar con sus compañeros, estos le devolvieron el favor a Quiñones. Al minuto 87, Musab Al-Juwayr puso un pase bombeado a la espalda de la zaga rival que el mexicano alcanzó con su velocidad para encarar y, con un toque sutil de tres dedos, poner el 0-5.

Ya por último, al 89’, los pases a profundidad volvieron a generar daño, encontrando esta vez a Reijnders, quien con un tiro al primer palo firmó su triplete y finiquitó las acciones con el 0-6 definitivo.

Quiñones vuelve a la pelea por defender su título de goleo

Cabe recordar que la pasada campaña 2025-26, Quiñones se proclamó campeón de goleo con 33 anotaciones. Ahora, para este torneo, su objetivo está en refrendar la corona, sumando de momento seis tantos en lo que va del certamen.

Sin embargo, para esta ocasión la misión de ganar el título individual luce más complicada, pues antes deberá alcanzar a Ivan Toney del Al-Ahli, quien se ubica como líder absoluto con 13 goles.

Líderes momentáneos

En lo colectivo, el Al-Qadisiya llegó a 28 unidades para asaltar provisionalmente el primer lugar general. Sin embargo, su permanencia en la cima dependerá de lo que haga el Al-Nassr, que marcha segundo con los mismos puntos y menor diferencia de goles pero con un juego menos, así como el Al-Hilal, tercero con 27 puntos y dos partidos pendientes.