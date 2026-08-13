Julián Quiñones se estrena en la temporada con gol y busca el bicampeonato de goleo en Arabia
Poco más de un mes después de la eliminación de México ante Inglaterra, el buen momento que atravesó Julián Quiñones en la Copa del Mundo parece mantenerse. El delantero volvió a marcar con el Al Qadisiya en el debut de la temporada 2026-27 de la liga de Arabia Saudita.
El tanto de Quiñones fue el segundo en el triunfo 3-1 sobre Al Shabab, correspondiente a la primera jornada del torneo árabe. El mexicano convirtió uno de los goles más sencillos de su reciente racha anotadora, al empujar el balón a las redes a los 80 minutos.
Su anotación rompió el empate entre Al Qadisiya y Al Shabab, luego de que Hammam Al-Hammami abriera el marcador al minuto 15 y Abu Al-Shamat igualara al 36. Después del gol del mexicano, Turki Al-Ammar apareció al 90+4 para sentenciar el 3-1 y darle al equipo de Quiñones sus primeras tres unidades de la campaña.
Julián inició la temporada 2026-27 como terminó la anterior: marcando goles y consolidándose como uno de los delanteros más importantes de la liga saudí. Después de que Al Qadisiya finalizara en el cuarto lugar de la campaña pasada, el conjunto del mexicano disputará tres competencias este año: liga, copa y Champions League Elite de la AFC.
El próximo partido de Quiñones será el lunes 17 de agosto ante Al Ta'ee por la Copa del Rey, mientras que volverá a la actividad liguera el viernes 21 frente al Al Ittihad. Además, el 14 de septiembre comenzará su participación en la Champions League Elite de la AFC, donde buscará el título continental.
EL MEJOR DELANTERO EN ARABIA
Quiñones terminó la temporada pasada como campeón de goleo de la liga de Arabia Saudita, con 33 anotaciones en 31 partidos disputados, y ahora arrancó una nueva campaña marcando con la intención de refrendar su corona como máximo romperredes.
Sus 33 goles le permitieron superar a figuras como Ivan Toney, con 32; Cristiano Ronaldo, con 28; João Félix, con 20; y Karim Benzema, con 17.
Para la temporada 2026-27 también deberá competir con nuevos nombres que llegaron al campeonato, entre ellos Francisco Trincão, Crysencio Summerville y Daniel Podence, quienes buscarán pelear por el título de goleo.
EL BUEN MOMENTO NO SE DETIENE
Con su anotación en la primera jornada del torneo árabe, Julián Quiñones acumula goles en siete de sus últimos ocho partidos en los que ha tenido minutos. Entre el cierre de la temporada anterior, la Copa del Mundo y el inicio de la nueva campaña suma nueve anotaciones en ocho encuentros.
Quiñones cerró la temporada 2025-26 con cuatro goles en sus últimos dos partidos. Primero marcó ante Al Hazem y posteriormente consiguió un hat-trick frente al Al Ittihad, actuación con la que aseguró el título de goleo en la última jornada.
Ese buen momento también se trasladó a la Selección Mexicana, con la que consiguió cuatro anotaciones durante la Copa del Mundo e igualó a Luis Hernández, Raúl Jiménez y Javier Hernández como máximos goleadores mexicanos en Mundiales.
El delantero marcó el primer gol de México en Norteamérica 2026 durante el partido inaugural ante Sudáfrica. Posteriormente anotó frente a Chequia en la fase de grupos, Ecuador en dieciseisavos de final e Inglaterra en octavos.
Con su más reciente tanto ante Al Shabab, son siete los partidos de sus últimos ocho en los que Quiñones se ha hecho presente en el marcador. El encuentro contra Corea del Sur, correspondiente a la segunda jornada del Mundial, ha sido la única excepción dentro de la extraordinaria racha que atraviesa el atacante.