Katia Itzel García es designada como árbitra central para el Mundial 2026
Katia Itzel García hará historia en la Copa del Mundo 2026 al convertirse en la primera mujer mexicana designada como árbitra central de un Mundial varonil. Su inclusión en la lista oficial de la FIFA marca un hecho sin precedentes para el arbitraje nacional.
A pesar de su trayectoria en torneos internacionales, incluidos campeonatos femeniles y categorías juveniles, esta será la primera vez que Katia Itzel forme parte de una Copa del Mundo de selecciones mayores.
Su nombramiento forma parte de la convocatoria oficial de árbitros para el Mundial de 2026, en la que también fue incluido César Arturo Ramos, quien sumará su tercera participación en una Copa del Mundo.
"Los árbitros designados son los mejores del mundo. Formaron parte de un grupo más amplio de árbitros que se identificó y supervisó durante los últimos tres años. Han asistido a seminarios y arbitrado distintos torneos de la FIFA".- Pierluigi Collina, jefe de árbitros FIFA
La FIFA dio a conocer la lista de árbitros tras un proceso de evaluación que se prolongó por más de tres años. En total, fueron seleccionados 52 árbitros, 88 asistentes y 30 oficiales de video, provenientes de las seis confederaciones y 50 federaciones miembro.
Dentro del grupo de árbitras designadas, Katia Itzel García aparece como central por México, junto a Tori Penso, de Estados Unidos. También fueron incluidas Tatiana Guzman, de Nicaragua, como oficial de video, y las asistentes Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt, de Estados Unidos, así como Sandra Ramírez, de El Salvador.
"Los árbitros seleccionados han recibido y seguirán recibiendo un amplio apoyo de nuestros preparadores físicos y personal médico, incluidos fisioterapeutas y un especialista psicológico. Nuestro objetivo es garantizar que estén en óptimas condiciones físicas y mentales".- Pierluigi Collina, jefe de árbitros FIFA
En la representación mexicana, además de García, figuran César Arturo Ramos como árbitro central; Erick Miranda y Guillermo Pacheco como oficiales de video y Marco Bisguerra junto a Alberto Morín como árbitros asistentes.
El Mundial de 2026 será el de mayor dimensión en la historia del torneo, con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos. El equipo arbitral, denominado “Team One”, será el más numeroso registrado, con 41 integrantes más respecto a la edición de Qatar 2022.