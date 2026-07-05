Katia Itzel García presente en los octavos de final del Mundial
La FIFA dio a conocer las últimas designaciones arbitrales para la ronda de octavos de final, con el juego de Suiza vs Colombia con principal interés en México, pues Katia Itzel García estará de nueva cuenta como cuarto árbitro, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores en el torneo.
Junto a Katia Itzel estará la también mexicana Sandra Ramírez como árbitro de reserva; este será el séptimo partido de García dentro de lo que va de la Copa del Mundo 2026, en donde cinco de ellas lo ha hecho como cuarto oficial, y una más como árbitro central, haciendo historia al convertirse en la primer mujer mexicana en dirigir un encuentro de Mundial.
El cuerpo arbitral será encabezado por el salvadoreño Iván Barton, recordado por aquella escena en donde expulsó al jugador paraguayo Miguel Almirón después de que éste se tapara la boca para insultar a un rival. Acompañando a Barton estarán el también salvadoreño David Moran como asistente número 1 y el nicaragüense Antonio Pupiro como asistente número 2.
Hasta el momento, Katia Itzel ha sido cuarto árbitro de cinco partidos de Copa del Mundo:
- Países Bajos vs Japón
- Estados Unidos vs Australia
- Inglaterra vs Croacia
- Argelia vs Austria
- Argentina vs Cabo Verde
El pasado 25 de junio hizo historia al dirigir su primer partido como árbitro central en el Países Bajos vs Túnez. En aquel partido, Katia pitó 21 faltas totales, pero no mostró ninguna tarjeta durante el mismo.
La mexicana es la segunda mujer en pitar un partido de esta Copa del Mundo, después de lo hecho por Tori Penso el pasado 18 de junio en el encuentro entre Chequia y Sudáfrica y el Ecuador ante Alemania del 25 de junio.
Durante sus participaciones como cuarto árbitro, Katia Itzel no ha tenido mayores percances con jugadores o cuerpo técnico, siendo el momento más recordado aquel en el que estuvo a punto de entrar unos minutos para suplir al alemán Felix Swayer en el Estados Unidos vs Australia, cuando el colegiado tuvo problemas en la pierna.
Ahí, Katia entró corriendo al terreno de juego para ayudar a su compañero, que se pudo recuperar y terminar el partido.
¿CUÁNDO ES EL PARTIDO SUIZA VS COLOMBIA?
El encuentro correspondiente a los octavos de final entre las selecciones de Suiza y Colombia se llevará a cabo el martes 7 de julio a las 14:00 horas del centro de México en el Estadio Vancouver, en lo que será el último partido de esta Copa del Mundo que se celebre en Canadá.