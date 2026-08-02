Kolo Muani regresa a la Juventus: los fichajes más recientes del mercado en Italia
Después de una temporada en el Tottenham que quedó por debajo de las expectativas, Randal Kolo Muani regresó a la Juventus apenas un año después de su salida. El delantero francés vuelve ahora mediante una transferencia definitiva y firmó un contrato que lo vinculará con el club de Turín hasta junio de 2031.
La Juventus acordó pagar al Paris Saint-Germain 38 millones de euros, más otros 15.2 millones en posibles complementos. La operación podría alcanzar así los 53.2 millones, dependiendo del cumplimiento de las variables establecidas en el contrato.
El atacante ya conoce el club. Durante el primer semestre de 2025 jugó cedido con la Juventus y registró 10 goles y tres asistencias en 22 partidos. Posteriormente pasó una temporada a préstamo con el Tottenham, con el que disputó 41 encuentros entre todas las competencias.
Su rendimiento en Inglaterra no tuvo el mismo impacto. Kolo Muani apenas marcó un gol en 30 apariciones de Premier League y formó parte de un Tottenham que peleó por evitar el descenso durante las últimas jornadas. Su campaña también le costó perder terreno en la selección francesa y quedar fuera de la convocatoria para el Mundial de 2026.
El delantero tendrá ahora una segunda oportunidad en Italia bajo las órdenes de Luciano Spalletti. La Juventus recupera a un futbolista que ya respondió dentro de su sistema y que llega para reforzar un ataque que busca recuperar protagonismo en la Serie A.
Juventus presenta dos refuerzos el mismo día
Kolo Muani no fue la única incorporación anunciada por la Juventus este domingo 2 de agosto. El club también presentó al bosnio Kerim Alajbegovic, quien llega después de destacar con el RB Salzburgo.
Alajbegovic marcó 13 goles y repartió cuatro asistencias durante su temporada en Austria. Bayer Leverkusen recuperó sus derechos y posteriormente negoció su transferencia a la Juventus, donde también firmó hasta 2031.
Las dos operaciones representan una apuesta diferente. Kolo Muani llega como un delantero de 27 años con experiencia inmediata en la Serie A, mientras que Alajbegovic es una inversión a largo plazo después de disputar el Mundial con Bosnia y Herzegovina.
Sin embargo, no son los primeros movimientos del verano para la Juventus. El equipo ya había adquirido de manera definitiva a Jeff Ekhator, procedente del Genoa, con contrato hasta 2031.
Los fichajes más destacados de la Serie A
Los principales clubes italianos han comenzado a reforzarse de cara a la temporada 2026-27. El Milan realizó hasta ahora una de las operaciones más costosas con la llegada de Gonçalo Ramos, adquirido del Paris Saint-Germain.
El delantero portugués firmó hasta junio de 2031 después de anotar 45 goles en 131 partidos con el PSG. Su incorporación aumenta la competencia ofensiva en un plantel que también cuenta con Santiago Giménez.
El Inter de Milán también incorporó experiencia internacional con John Stones. El defensa inglés llegó como agente libre después de finalizar una etapa de 10 temporadas con el Manchester City, club con el que disputó 295 partidos y conquistó 20 títulos.
El Napoli convirtió en definitiva la llegada de Rasmus Hojlund, quien había jugado la temporada anterior en calidad de préstamo. El club confirmó en junio que se cumplieron las condiciones para adquirir al delantero procedente del Manchester United.
Hojlund anotó 16 goles en 44 partidos durante su primera campaña con el conjunto napolitano y convenció a la directiva para asegurar su continuidad.
La Roma, por su parte, contrató a Santiago Castro procedente del Bologna. El delantero argentino de 21 años llegó mediante una compra definitiva después de registrar 22 goles en 105 partidos con el equipo rossoblù.
La incorporación de Castro forma parte de la reconstrucción de una Roma que volverá a competir en la Champions League. Su llegada refuerza un ataque que ya cuenta con Paulo Dybala, Matías Soulé y Donyell Malen.
Con Kolo Muani de regreso en Turín, la Juventus se une a la carrera de contrataciones que ya protagonizan Milan, Inter, Napoli y Roma. El francés vuelve al lugar en el que ofreció su mejor rendimiento reciente, ahora como propiedad del club y con cinco temporadas para recuperar el nivel que no encontró en Inglaterra.