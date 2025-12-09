Koundé rescata al Barça con un doblete en el regreso de la Champions al Camp Nou
Jules Koundé se convirtió en el gran héroe del FC Barcelona al firmar un doblete que dio a los azulgranas la victoria por 2-1 frente al Eintracht Fráncfort, en el esperado regreso de la Liga de Campeones al Camp Nou más de mil días después.
El conjunto alemán se adelantó gracias a un tanto de Ansgar Knauff (21'), que expuso de nuevo las dificultades del Barça para sostener su defensa adelantada. Hasta el descanso, el planteamiento cerrado de Dino Toppmöller neutralizó a los locales, incapaces de concretar sus aproximaciones al área rival.
Sin embargo, todo cambió tras la reanudación. Dos impecables remates de cabeza de Koundé (50' y 53'), sus primeros goles en la máxima competición continental, desataron la euforia en la grada y devolvieron la confianza a un equipo hasta entonces impreciso en la definición.
Con este triunfo, el Barcelona alcanza los 10 puntos y escala provisionalmente hasta la decimocuarta posición, mientras que el Eintracht se queda en la trigésima plaza con cuatro unidades.
Liverpool se impone en Milán y consolida su camino al Top 8
Luego de un intenso partido marcado por la ausencia del egipcio Mohamed Salah, quien no fue convocado, el Liverpool logró imponerse 1-0 al Inter de Milán en el estadio Giuseppe Meazza, en la 6ª jornada del grupo único de la Liga de Campeones, una victoria que lanza a los Reds hacia el Top 8.
El duelo se decidió en los minutos finales: un penal cometido por Alessandro Bastoni sobre Florian Wirtz fue transformado con autoridad por el húngaro Dominik Szoboszlai (88'), dando a los ingleses tres puntos vitales en un choque de alta tensión.
Con 12 puntos de 18 posibles, Inter (5º) y Liverpool (8º) terminan la jornada dentro del Top 8 —a la espera de los partidos del miércoles—, lo que actualmente garantiza el acceso directo a los octavos de final.
En las últimas dos fechas, previstas para enero, el Inter recibirá al Arsenal y visitará al Borussia Dortmund, mientras que el Liverpool viajará a Marsella y cerrará la fase frente al Qarabag.