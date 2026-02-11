La austeridad del América contrasta con la abundancia de las Chivas de cara al clásico
En América lo que reinó en este mercado de fichajes invernal fue la austeridad, ya que de sus cuatro principales refuerzos, tres de ellos llegaron a préstamo y solo invirtieron unos 2 millones de dólares en uno, el brasileño Rodrigo Dourado, mientras que las Chivas fueron el segundo club de la Liga MX que más gastó, con 8 mdd.
Estos equipos se enfrentarán este sábado 14 de febrero en el clásico nacional en la sexta jornada del Clausura 2026, que cerró su período de transferencias en el último minuto del lunes 9 de febrero y en el balance que hace el sitio especializado Transfermarkt, puso al Necaxa como el que más gastó para reforzarse en este Clausura 2026, con 11.1 millones de dólares, en gran parte por el delantero argentino Julián Carranza, quien vino procedente del Feyenoord a cambio de 4 mdd.
Las Águilas han sufrido cambios en estos último meses. El 23 de diciembre de 2025, Grupo Ollamani, encabezado por Emilio Azcárraga Jean, le vendió al fondo de inversión estadounidense General Atlantic el 49 por ciento de las acciones del América, el Estadio Azteca y los terrenos adyacentes al inmueble dos veces mundialista, por unos 240 mdd.
Esta inyección de capital puso a soñar a los aficionados azulcremas con refuerzos de gran calibre, más después de la salida del español Álvaro Fidalgo y del francés Allan Saint-Maximin, jugadores clave en el esquema del entrenador brasileño André Jardine.
Sin embargo, luego de que se terminó el tiempo para sumar elementos, las Águilas apenas invirtieron dólares en Dourado, mientras que el extremo brasileño Vinicius Lima, quien proviene del Fluminense; el mediocampista brasileño Rapahel Veiga, quien llegó del Palmeiras, y el lateral uruguayo Thiago Espinosa, ex del Racing Club, los últimos refuerzos extranjeros confirmados, llegaron cedidos, por lo que el América no depositó ni un solo dólar a sus antiguos clubes.
Además, la última semana de enero despidieron a Diego Ramírez, entonces director deportivo, quien era pieza importante en la gestión de los fichajes; su sustituto fue Antonio Ibrahim. La salida significó un respaldo al proyecto de Jadrine, quien se involucró en los movimientos de este mercado, al traer a tres de sus compatriotas al América.
El América también sumó al portero Fernando Tapia, del que tenía un porcentaje alto de su carta y por el que no se reportó un pago a Tigres en Transfermarkt, así como a Aarón Mejía, quien fue prestado por el Tijuana.
Con un mercado “low-cost”, la desgastada plantilla del América, que busca volver a la final luego de perderse la pasada, sueña con regresar a los tiempos de gloria en los que ganaron tricampeonato del Apertura 2023 al Apertura 2024.
Entre sus principales opositores están las Chivas, que tuvieron uno de sus mercados de fichajes en los que más gastaron en los últimos torneos, con dos incorporaciones de mexicoamericanos provenientes de la MLS: el mediocampista Brian Gutiérrez, ex jugador del Chicago Fire, y el extremo Jonathan Pérez, ex del Nashville.
Gutiérrez, de 22 años, ha tenido un impacto inmediato en el club, con un gol en cuatro partidos y un aporte en el volumen ofensivo en el esquema del entrenador Gabriel Milito, que lo catapultó a debutar en la selección mexicana el mes pasado.
Mientras que Pérez se convirtió ayer, de último minuto, en el séptimo mexicoamericano en la plantilla del Rebaño Sagrado, un mercado al que apuesta el cuadro rojiblanco, ante lo costoso que se ha vuelto fichar mexicanos de la Liga MX o que estén en el futbol europeo.
Las otras incorporaciones que tuvo el equipo de Guadalajara fueron Ricardo Marín, por el que no pagaron ya que volvió de una cesión en el Puebla, y Ángel Sepúlveda, por el que Transfermarkt no reporta un desembolso, aunque información de la prensa indica que se le abonaron unos 3.5 mdd al Cruz Azul por su transferencia.
Ellos se unen a una poderosa base de jóvenes jugadores encabezada por Bryan González y Armando “Hormiga” González, con la que se mantienen con paso perfecto en el primer lugar de la tabla del Clausura y como los mejores en la tabla de menores, en la que suman el 96 por ciento de los minutos exigidos por el reglamento.
El América no tienen asegurada la presencia de Lima y Espinoza para el clásico del sábado, ya que ambos se acaban de incorporar al club y antes de jugar deben finiquitar el papeleo migratorio.
Veiga ya debutó, al participar en 23 minutos en la victoria de 1-0 ante el Monterrey en la jornada pasada, duelo en el que se le vio activo en ataque, con tres disparos fallados.
Raphael es el sustituto de Fidalgo y llega en una etapa madura, a sus 30 años, después de perder protagonismo en el Palmeiras, en donde fue multicampeón y llegó a ser ídolo.
Lima, de 29 años, no era una figura actual del Fluminense, pero en el pasado fue fundamental para ganar la Copa Libertadores de 2023 y la Recopa Sudamericana de 2024. En tanto Espinosa, a sus 21 años, es un proyecto a futuro.
Con mercados de fichajes tan contrastantes, el América y las Chivas se encararán este sábado en el clásico, en una oportunidad de las Águilas para terminar con el invicto del Guadalajara y subir a los cinco mejores clasificados.
Los cinco equipos que más gastaron en la Liga MX en el mercado invernal
- Necaxa: 11.1 mdd
- Guadalajara: 8 mdd
- Pumas: 5.9 mdd
- León: 5.7 mdd
- Cruz Azul: 5.6 mdd
Fuente: Transfermarkt