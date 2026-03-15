La baja de Marcel Ruiz revive fantasmas mundialistas en la Selección Mexicana
La lesión de Marcel Ruiz a tres meses del Mundial sacudió al interior de la Selección Mexicana. Una rotura de ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco en la rodilla derecha lo dejan fuera de la Copa del Mundo 2026, cuando era pieza habitual en el esquema táctico de Javier Aguirre.
La baja se produce apenas unos días después de la lesión de Luis Ángel Malagón, una situación que obliga a redefinir la portería y revive recuerdos de episodios similares en otros procesos mundialistas como los que vivieron Luis Montes, Miguel Sabah, Tecatito Corona, Alberto Onofre o Claudio Suárez.
Tecatito Corona
El jugador mexicano que jugaba en el Sevilla, Jesús "Tecatito" Corona, sufrió una rotura de peroné y ligamentos del tobillo en el entrenamiento, anunció el club hispalense en su página web, lesión grave que dejó al extremo derecho fuera del Mundial de Catar 2022 tres meses antes.
Miguel Sabah
Miguel Sabah se quedó fuera del Mundial de Sudáfrica 2010. Vivía uno de los mejores momentos en su carrera tras el título de la Copa Oro 2009. Sin embargo, en un entrenamiento con la Selección Mexicana sufrió un choque accidental con un compañero que le causó una rotura parcial de tendón en la pierna derecha.
Luis Montes
El mediocampista Luis Montes sufrió una fractura de tibia y peroné durante un partido amistoso de la Selección Mexicana ante Ecuador. La lesión llegó cuando atravesaba uno de sus mejores momentos futbolísticos y quedó marginado de la Copa Mundial de Qatar 2022.
Claudio Suárez
El Emperador Claudio Suárez sufrió una fractura de peroné pocas semanas antes del arranque de la Copa del Mundo Corea-Japón 2022. Entonces, Javier Aguirre lo dejó fuera de la lista definitiva de la Selección Mexicana. La decisión marcó uno de los cortes más dolorosos del proceso mundialista para el histórico defensor.
El entonces jugador de Guadalajara, Alberto Onofre, era considerado uno de los referentes de la Selección Mexicana. A menos de una semana de la Copa Mundial de México 1970 sufrió un fuerte choque con un compañero durante un entrenamiento que le causó una fractura de tibia y peroné. Esta lesión lo marginó del torneo que se disputó en su propio país.