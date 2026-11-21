La Confederación Africana de Futbol (CAF) reiteró su respaldo a Gianni Infantino para las elecciones presidenciales de FIFA de 2027, este sábado 21 de noviembre, durante su Asamblea General en Abuya, Nigeria, donde estuvo presente uno de sus rivales, el francés Philippe Diallo.

Patrice Motsepe, presidente de la CAF, aseguró que las 54 federaciones africanas respaldan de manera unánime la candidatura del dirigente ítalo-suizo, quien buscará mantenerse al frente de FIFA, organismo que preside desde 2016.

"Gianni, cuentas con nuestro apoyo, en nombre de las 54 naciones africanas, para ser nuestro candidato. He recibido comentarios de las 54 asociaciones miembro en África: apoyamos unánimemente a Gianni", declaró Motsepe durante su intervención.

El pronunciamiento ocurrió ante Diallo, presidente de la Federación Francesa de Futbol y aspirante respaldado por la UEFA, quien realizó su primer viaje internacional después del anuncio de su candidatura.

Por su parte, Infantino agradeció el respaldo de la confederación africana y aseguró que mantendrá su colaboración con sus federaciones.

"Siempre encontrarán, en mí y en la FIFA, un socio de confianza", expresó.

Infantino suma el respaldo de África y Sudamérica rumbo a las elecciones

El apoyo africano llega un día después de que la Conmebol ratificara por unanimidad su respaldo a Infantino, mediante un pronunciamiento de sus diez asociaciones miembro.

De esta manera, las dirigencias de ambas confederaciones han manifestado el apoyo de 64 federaciones, aunque estos pronunciamientos no garantizan que todos sus integrantes voten por el actual presidente.

La CAF ha mantenido su respaldo pese a las críticas contra Infantino por su fallido proyecto para incorporar inversión privada a los derechos comerciales de las competiciones de FIFA.

Las elecciones se celebrarán el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, donde Infantino enfrentará las candidaturas del francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima, todavía sujetas al proceso de admisión de FIFA.

El organismo cuenta con 211 federaciones afiliadas, cuyos votos determinarán quién ocupará la presidencia durante el próximo mandato.AFP