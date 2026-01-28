La Champions sacude al continente: caen campeones y el Arsenal manda
La fase de liguilla de la Liga de Campeones cerró este miércoles con una jornada cargada de emociones, sorpresas y consecuencias de peso. Equipos históricos como Nápoles, Ajax, PSV Eindhoven y Athletic de Bilbao quedaron eliminados, mientras varios gigantes europeos deberán pasar por el repechaje de febrero para mantenerse con vida en el torneo.
El Nápoles, campeón vigente de la Serie A italiana, fue la eliminación más sonora. Los napolitanos cayeron 3-2 en el estadio Diego Maradona ante el Chelsea, que se impuso gracias a un doblete del brasileño João Pedro y aseguró su pase directo a octavos al terminar dentro del Top 8. El conjunto italiano, que llegaba obligado a ganar, se despidió prematuramente tras una campaña irregular.
También resultó dolorosa la eliminación del Athletic de Bilbao, que perdió 3-2 en San Mamés ante el Sporting de Lisboa en un duelo de alternativas. Los vascos se adelantaron en dos ocasiones y llegaron a verse virtualmente en zona de playoffs, pero un gol en el descuento del brasileño Alisson Santos dejó sin premio a los Leones. En la misma jornada, el Ajax cayó 2-1 ante Olympiacos, y el PSV Eindhoven se despidió tras perder 2-1 en casa ante el Bayern Múnich.
Otros excampeones tampoco sobrevivieron a la última fecha. El Marsella quedó fuera tras perder 3-0 ante el Brujas, mientras que Pafos, Union Saint-Gilloise y Copenhague también consumaron su eliminación. Equipos como Eintracht Fráncfort, Slavia Praga, Villarreal y Kairat Almaty ya llegaban sin opciones, con los kazajos cerrando la tabla con apenas un punto.
En la otra cara de la moneda, varios pesos pesados avanzaron, aunque deberán jugar el repechaje. El vigente campeón PSG, el Real Madrid, el Inter de Milán, así como Juventus, Borussia Dortmund y Benfica, disputarán los playoffs de dieciseisavos en febrero. El conjunto blanco cayó 4-2 ante el Benfica, pese a un doblete de Kylian Mbappé, mientras que el Atlético de Madrid fue sorprendido en casa por el Bodo/Glimt, resultado que también lo envió a esa instancia.
En la cima del nuevo formato brillaron dos equipos. El Arsenal terminó como líder absoluto, con pleno de ocho victorias, cerrando con un 3-2 ante el colista Kairat Almaty y consolidándose como uno de los grandes favoritos. El Bayern Múnich aseguró el segundo lugar tras vencer 2-1 al PSV, con gol decisivo de Harry Kane, y acompañará a los londinenses directamente a octavos de final, con la ventaja de cerrar todas las eliminatorias en casa hasta semifinales.