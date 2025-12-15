La convulsionada India despide a Messi
Nueva Delhi, India
Tras agradecer a los fervientes aficionados “todo el amor y el apoyo”, la leyenda del futbol Lionel Messi culminó este lunes su vertiginosa gira por India con una vuelta de honor en Nueva Delhi: “El cariño ha sido impresionante”.
El astro argentino de 38 años saludó a los seguidores en un estadio Arun Jaitley casi lleno, normalmente dedicado al críquet, el deporte nacional indio, y en esta ocasión repleto de camisetas de la selección argentina, con una multitud que coreaba el nombre del genio mientras ondeaban banderas.
“Una experiencia muy linda”
“Agradecerles el cariño de estos días en India. La verdad es que fue una gran experiencia, muy linda”, dijo Messi a los espectadores. “Poder recibir todo el cariño, que ya sabía que tenían, de primera mano fue impresionante”, añadió.
“Seguramente volveremos para jugar algún partido en otra ocasión. Muchas gracias”, concluyó el campeón del mundo, provocando una ovación en las tribunas.
Con una camiseta rosa y pantalones negros, Messi cautivó al público con su carisma mientras lanzaba balones a la grada y accedía a selfis con algunos aficionados.
El argentino, acompañado por su compatriota Rodrigo de Paul y por el uruguayo Luis Suárez, compañeros en el Inter Miami, jugó futbol con niños antes de recibir una camiseta de la selección india de manos del presidente del Consejo Internacional de Críquet (ICC), Jay Shah.
India es una potencia mundial del críquet, pero sin gran tradición en el futbol —142º en el ranking FIFA—. Aun así, existe un fervor notable por la selección argentina y por Messi, convertido en ídolo transversal.
La última parada de su minigira de tres días por el gigante asiático transcurrió sin contratiempos, tras un inicio caótico el sábado en Calcuta, cuando aficionados vandalizaron un estadio molestos por la brevedad de la visita del jugador.
Muchos se sintieron estafados tras haber pagado más de 100 dólares por las entradas y destrozaron asientos del estadio. Algunos incluso invadieron el terreno de juego después de que Messi se retirara antes de lo previsto.
En Nueva Delhi, este lunes, miles de aficionados desafiaron los altos niveles de contaminación para ver a su héroe en directo, en un cierre emotivo de la visita.
Antes, Messi recorrió Hyderabad y Bombay, donde se reunió con el ícono del críquet Sachin Tendulkar y la estrella del futbol indio Sunil Chhetri.
El sábado, con motivo de su paso por Calcuta, se inauguró una estatua monumental de 21 metros de Messi alzando la Copa del Mundo, símbolo del impacto global del campeón argentino.
El capitán albiceleste participó en este GOAT Tour tras haber conquistado por primera vez la MLS con Inter Miami, el pasado 6 de diciembre, y renovar su trofeo MVP de la competición. (AFP)