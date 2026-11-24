Estados Unidos volverá a albergar la Copa América cuatro años después de la edición de 2024, luego de que la CONMEBOL y la Concacaf anunciaran este martes la extensión de su alianza estratégica para organizar conjuntamente el certamen de 2028.

La edición 49 del torneo de selecciones más antiguo del mundo reunirá a los 10 representativos de la CONMEBOL y seis de la Concacaf, que obtendrán su clasificación por mérito deportivo a través de la Copa Oro 2027, programada del 17 de junio al 11 de julio.

De esta manera, la Selección Mexicana deberá ganarse su boleto en el próximo campeonato regional para disputar su segunda Copa América consecutiva, después de quedar eliminada en la fase de grupos en 2024.

“Este acuerdo brindará a seis selecciones nacionales de Concacaf una nueva oportunidad de competir contra algunas de las mejores del mundo, al tiempo que reforzará aún más la importancia competitiva de nuestra Copa Oro Concacaf”, explicó Víctor Montagliani, presidente del organismo.

Será la tercera ocasión que Estados Unidos organice la Copa América, después de las ediciones de 2016 y 2024, en las que Chile y Argentina, respectivamente, se proclamaron campeones.

El acuerdo da continuidad a la colaboración establecida en 2023 entre ambas confederaciones y permitirá a Estados Unidos albergar otro torneo internacional de selecciones dos años después de organizar la Copa Mundial de 2026 junto con México y Canadá.

Las ciudades sede, los estadios, el calendario de partidos y los criterios específicos de clasificación para las selecciones de Concacaf serán anunciados posteriormente.