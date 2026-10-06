La defensa del Tri, de ser un muro a recibir 8 goles en 4 juegos

México, de encontrar en la defensa su principal fortaleza durante el Mundial con Javier Aguirre, pasó en cuestión de cuatro partidos a mostrar una fragilidad que enciende las alarmas en el arranque de la era de Rafa Márquez. Con ocho goles en contra a lo largo de dichos encuentros, la zaga nacional perdió la solidez que lo llevó a convertirse en una muralla.

Cabe señalar que dentro de esos cuatro encuentros se contempla el último partido del Tri en el Mundial, donde quedó eliminado a manos de Inglaterra por marcador de 2-3. Sin embargo, apuntando a los juegos recientes en el inicio de la era de Rafa Márquez, el Tri del Kaiser de Michoacán suma 5 goles en contra en tres juegos, en contraste de los 3 que recibió en cuatro juegos en la Copa del Mundo,

Durante el Mundial 2026, si hubo una zona del Tricolor que destacó sobre el resto fue la zaga, liderada por Raúl “Tala” Rangel en el arco y respaldada en la central por nombres como César Montes, Johan Vásquez e incluso Edson Álvarez, quien también llegó a habilitarse en esa demarcación.

El cuadro en ese entonces dirigido por Javier Aguirre hizo historia como el primer representativo nacional en encadenar cuatro partidos completos sin conceder un solo gol en una cita mundialista, registrando victorias de 2-0 sobre Sudáfrica, 1-0 ante Corea del Sur, 3-0 sobre Chequia y 2-0 sobre Ecuador. Incluso superó la marca histórica de 1970, cuando el Tricolor había registrado tres duelos consecutivos con la portería en cero.

Una muralla que no ha vuelto a levantarse

No fue sino hasta los octavos de final que la muralla mexicana por fin cayó, cuando Inglaterra se impuso al Tricolor por 2-3 en el Estadio Azteca. Sin embargo, aquella fortaleza no ha podido volver a reconstruirse, hecho que ha quedado en evidencia durante esta fecha FIFA en la primera gira de Rafa Márquez como entrenador. Y es que, desde que el 'Kaiser' asumió el banquillo, el cuadro mexicano ha recibido gol en todos y cada uno de sus encuentros:

México 1–1 Colombia

México 1–1 Perú

México 0–3 Estados Unidos

Si a estos resultados se le suman los tres tantos encajados en el último duelo de la era Aguirre ante Inglaterra, da un preocupante total de 8 goles recibidos en solo 4 partidos, promediando dos anotaciones en contra por encuentro.

Bajas, novatos y errores individuales

Entre las principales diferencias que ha mostrado la zaga mexicana respecto a la justa mundialista destacan las modificaciones en la alineación titular. Montes y Vásquez fueron los dos pilares indiscutibles en la central. Sin embargo, “El Cachorro” no pudo estar disponible para estos primeros duelos postmundialistas. A pesar de haber sido convocado, un problema físico lo obligó a abandonar la concentración previo al duelo ante Colombia, obligando a Rafa Márquez a improvisar con Israel Reyes como pareja de Vásquez.

Posteriormente, contra Perú, el estratega optó por rotar y observar nuevos rostros. En la portería le dio la oportunidad a Alex Padilla, mientras que en la línea defensiva probó a Everardo López y Víctor Guzmán, dándole ingreso en el segundo tiempo a Diego Campillo.

Para el Clásico ante Estados Unidos, Márquez intentó combinar experiencia con juventud, pero su apuesta no resultó. Rangel, quien volvió a la titularidad en el arco, cometió dos errores en los primeros dos tantos norteamericanos, uno al atacar mal un centro raso y otro al equivocar un pase en la salida con los pies. Más tarde, en la tercera anotación, fue Campillo quien, en una falta de coordinación con Álvaro Fidalgo, fildeó mal un pase hacia atrás y regaló la pelota para el 0-3 definitivo.

Ahora, recuperar esa solidez defensiva es uno de los primeros grandes retos que el 'Kaiser' deberá resolver, no solo de cara a su próximo encuentro amistoso ante Chile, a disputarse este martes 6 de octubre a las 20:30 horas, sino también para sus siguientes compromisos. Lo anterior, recordando que en noviembre regresará a la competencias oficiales con la Nations League, mientras que el próximo año se celebrará la Copa Oro 2027.