La duda que casi aleja al "Tala" Rangel de Chivas y de la selección mexicana
La carrera de Raúl “Tala” Rangel pudo no consolidarse. A los 17 años se incorporó a la cantera de las Chivas y sus primeros momentos estuvieron llenos de dudas, con más ganas de volver a su casa en Ciudad Guzmán que forjar una carrera que hoy, a sus 26 años, lo tiene como el portero titular de la selección mexicana rumbo al Mundial 2026.
“Hacerlo que se quedara en Chivas fue todo un calvario porque se regresaba a la Ciudad Guzmán y de repente ya no regresaba al club”, explico Luis Valls, antiguo formador de porteros de las Chivas, a Sports Illustrated México.
En esos primeros meses, “Tala” solo pensaba en que llegara el final de la concentración cada semana para hacer una viaje de unas dos horas de Guadalajara a Ciudad Guzmán, al sur de Jalisco, y estar con su familia.
Era un menor de edad que todavía no entendía el potencia que tenía por delante, por ello Valls, clave en la formación de porteros de Chivas como Luis Ernesto Míchel o Alfredo Talavera, se dedicó a hablar con él para que no desertara.
“Mi papel fue insistirle mucho y hacerle entender que tenía cualidades y debía aprovecharlas. Decrile que tenía una oportunidad que la vida le brindaba: ser alguien importante en el futbol. Tuve infinidad de pláticas con él en las que le dije que habría momentos en los que no jugaría y que se equivocaría, pero que eso no debía de llevarlo a regresarse a Ciudad Guzmán”, añadió Valls.
Poco a poco, Rangel cambió hábitos y en vez de regresarse el mismo día de Ciudad Guzmán a la casa club, llegaba una noche antes para no arribar cansado y sin desayunar a los entrenamientos.
Su mentalidad se fortaleció y tras pasar por un proceso formativo que incluyó los equipos del Guadalajara de tercera división, Sub-15, Sub-17, Sub-20 y el Tapatío, se convirtió a los 23 años en el arquero titular de las Chivas.
“No es un portero súper espectacular que haga una tajada y se levante y pegue rengaños a los defensas, pero tampoco es el portero al que le anotan un gol por algún error y agacha la cabeza y se cae”, confesó Valls.
De apodo a marca personal
A Raúl Rangel le apodan “Tala” por su similitud física y como portero con Alfredo Talavera, quien como él surgió del Guadalajara y fue formado por Valls y también por Jorge “Gato” López, quien pasó más de una década como el líder de los porteros en las fuerzas básicas.
“Tala” mide 1.91 metros de estatura, mientras que Talavera 1.88. Ambos tiene una nariz puntiaguda y se peinan parecido, pero sobre todo, juegan de forma similar.
“Lo asemejo mucho con el primer Tala. Se parecen en todo. En la personalidad, en lo alto, en la en la fisonomía, en su juego de pies, en sus pases y sus salidas aéreas”, confesó el “Gato”, quien actualmente tiene una academia de porteros que lleva su nombre en Guadalajara, en la que forma talentos, pero también trabaja con profesionales.
López considera que Rangel es el arquero de mejor presente en el futbol mexicano y por ello debería ser el titular en el Mundial 2026, en el que México será local con Estados Unidos y Canadá.
“Me encanta sus salidas aéreas, la personalidad que infunde en su línea defensiva y su achique”, añadió López.
Mientras que Valls insiste en que su mentalidad, forjada luego de amagar con huir, es de sus principales virtudes, ya que aprendió a trabajar callado y de forma constante, para obtener una gran recompensa, ser el portero número de Javier Aguirre, a menos de cuatro meses del Mundial.