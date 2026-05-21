La Final más joven de la historia: Juárez y Huiqui rompen una tradición en la Liga MX
Nunca en la historia del futbol mexicano se había dado una Final dirigida por dos entrenadores ya nacidos en los ochentas, como esta del Clausura 2026. Y no solo eso, pues el Pumas vs. Cruz Azul será la Final más jóven en los banquillos en la historia de los torneos cortos.
Desde el inicio de estos formatos en 1996 nunca la dupla de entrenadores finalistas había promediado 40.7 años de edad, dados los 38 años de Efraín Juárez y los 43 de Joel Huiqui. De hecho, el DT de Pumas se convertirá en el finalista más joven y en caso de levantar el trofeo, en el campeón más joven en la historia de estos torneos.
Esa cifra de 40.7 se da tomando también los meses cumplidos, y entre ambos es la más baja de las 58 Finales disputadas hasta hoy, cuando se rompe una tendencia histórica que durante décadas colocó a técnicos mucho más experimentados en la disputa por el campeonato.
Este número de la Final del Clausura 2026 supera apenas por medio año a la del Clausura 2024, cuando André Jardine y Martín Anselmi llegaron a la serie por el título con 44 y 38 años, respectivamente, para un promedio de 41.7 años de edad. Juárez dirigirá esta Final con 38 años y 3 meses, mientras que Anselmi lo hizo con 38 años y 8 meses de edad.
El promedio de edad de los técnicos en estas casi seis décadas de torneos cortos es de 50.3 años, por lo que, en conjunto, Juárez y Huiqui son casi diez años más jóvenes que la media.
Ambos personajes se han convertido en los principales focos de atención previo a esta Final. La personalidad de Juárez que le ha convertido en una celebridad de las conferencias de prensa, fundamentado en el buen juego de su plantel, se ha combinado con la peculiar forma en la que Huiqui llegó a esta Final.
El ex defensa antes conocido por la épica “muertinha”, cuando en 2009 cometió mano tendido en el suelo para evitar un gol en contra de la Máquina, hoy es un candidato a renovar las filas de entrenadores mexicanos, con apenas 1 partido dirigido en Temporada regular, pero ya 4 en Liguilla, tras su llegada como emergente tras el despido de Nicolás Larcamón al final de la Jornada 16. Antes de ello dirigió a varios equipos de categorías menores de Cruz Azul.
Ambos nacidos en febrero, Juárez en 1988 y Huiqui en 1983, dejarán también atrás otras Finales “juveniles”, como la del Apertura 2004, cuando un Hugo Sánchez de 46 años venció con Pumas a los Rayados de Miguel Herrera, entonces de 36, por lo que entre ambos promediaban 41.6 años.
Otra de las Finales jóvenes que dejan atrás es la del Invierno 99, cuando Javier Aguirre venció al frente del Pachuca al Cruz Azul de Luis Fernando Tena, ambos con 41.5 años, una edad que durante mucho tiempo pareció representar el límite mínimo para un par de técnicos finalistas en el futbol mexicano.
El contraste se vuelve más evidente al recordar algunas Finales en las que la experiencia en las bancas era la constante.
La de mayor promedio fue la del Apertura 2016, cuando Ricardo Ferretti y Ricardo La Volpe disputaron el campeonato, ambos con 64 años. Comparada con aquella serie, la Final del Clausura 2026 resulta prácticamente 24 años más joven.
Otro caso emblemático fue el Apertura 2019, cuando Ferretti, entonces de 67 años, enfrentó a Ignacio Ambriz, de 54. Entre ambos promediaron más de 60 años de edad, casi dos décadas arriba de la actual Final.
Y aunque la Final del Clausura 2026 romperá récords generacionales antes del silbatazo inicial, la historia demuestra que la juventud no ha significado una ventaja en la disputa por el título.
De las 58 Finales en torneos cortos disputados hasta ahora, 29 veces el título quedó en manos del entrenador de mayor edad. En las otras 29, el ganador el más joven.
La Final más joven de la historia llega así a una Liga MX donde las nuevas generaciones ya comenzaron a abrirse paso en los banquillos, aunque todavía sin alterar el equilibrio que históricamente ha existido entre juventud y experiencia.