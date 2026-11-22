En una noche de golazos para el Olympiacos, Armando “La Hormiga” González lo volvió a hacer. Por segunda jornada consecutiva de la Superliga de Grecia, el delantero mexicano entró de cambio y, en cuestión de segundos, marcó una anotación acrobática para sellar la goleada por 6-2 del “Equipo de la Leyenda”, ahora sobre el Iraklis.

El duelo se celebró este domingo 22 de noviembre en el Estadio Georgios Karaiskakis. Pese a que el atacante del Tricolor venía de anotar en la fecha anterior, el estratega Imanol Alguacil prefirió arrancar con él en la banca.

83': ΓΚΟΛ για την ομάδα μας με τον Γκονσάλες και 6-2! / 83': GOAL for Olympiacos! González scores! 6-2!#OlympiacosFC #OLYIRA #slgr pic.twitter.com/iMMrSndnea — Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 22, 2026

El primer tiempo comenzó con dominio por parte de los rojiblancos; no obstante, fue el Iraklis el que abrió el marcador al minuto 22. Adam Žulevič sorprendió con una recepción dirigida para recortar en el área, enganchar y disparar de zurda para el 0-1. Aun así, a los locales solo les bastó una jugada para responder, pues al 26’ Lorenzo Scipioni tomó un rechace y con un cañonazo desde tres cuartos de cancha mandó al fondo de las redes el 1-1 de la igualdad.

Los tantos abrieron el juego para ambos lados. Al 37’, otra vez el conjunto visitante pegó en la pizarra de los pies de Žulevič, quien recibió un pase filtrado para después, con una media vuelta y un remate bombeado, poner el 1-2. A pesar de que en un inicio la acción se anuló por fuera de lugar, al final el VAR la revisó y se dio cuenta de que todo estaba en regla para que el gol subiera.

Pero el Olympiacos no quería irse al descanso abajo. Fue así que en el agregado, al 45+1’, de un saque de banda surgió una jugada que terminó en centro y una acrobacia con remate de chilena de Jota Silva que movió las redes e hizo vibrar la grada con el 2-2.

Para la reanudación, el conjunto rojiblanco ya no estaba dispuesto a sufrir y saltó a la cancha volcado al ataque. Recién en el primer minuto del complemento, tras un tiro de esquina, encontró un penal entre los jaloneos del área, pero el VAR lo echó para atrás ya que entre los empujones hubo una falta previa en ofensiva.

“La Hormiga” González se sumó a la noche de golazos con Olympiacos

Aun así, los locales siguieron al frente y, al 53’, después de un robo de balón en zona alta, Leon Bailey consiguió el 3-2 con un disparo potente pegado al poste izquierdo. Solo un instante después, al 58’, el propio Bailey dio el pase de gol para que Marius Mouandilmadji se inventara otra joya con una media tijera para el 4-2.

Para el minuto 80 llegó la polémica cuando se marcó penal a favor del Olympiacos por una mano de un defensor, más allá de que previamente la pelota venía de un desvío en su propio muslo. Si bien el VAR intervino, al final confirmó la pena máxima. Leon Bailey fue el ejecutor y, aunque falló el primer cobro, tuvo una segunda oportunidad debido a invasión de área. En su nuevo remate, el jamaiquino no perdonó y anotó el 5-2, aunque en un hecho curioso se lesionó al momento de tirar, lo que lo obligó a salir de cambio.

Precisamente en esa ventana de sustituciones, el entrenador Imanol Alguacil le dio entrada a “La Hormiga” González, quien ingresó inspirado. Tocó la cancha al minuto 82 y, en su primer balón al 83’, no se quiso quedar atrás y también firmó su golazo con una palomita para colocar de cabeza el 6-2 definitivo.

Segundo gol consecutivo en liga y el séptimo en Europa para “La Hormiga”

Cabe señalar que, recién en el partido anterior ante el PAOK, “La Hormiga” también fue sinónimo de gol, ya que entró al 55’ y para el 58’ ya había mandado el balón al fondo de las redes para rescatar lo que fue el empate 1-1. Además, con este tanto suma ya 2 goles en liga, 3 en copa y 2 más a nivel continental en la Europa League, para un total de 7 anotaciones desde que llegó al conjunto griego.

A nivel colectivo, el Olympiacos marcha segundo del campeonato de liga con 26 puntos, a 4 unidades de distancia del Panathinaikos, que es líder. Este jueves 26 de noviembre, el cuadro rojiblanco recibirá al Milan por la Europa League, mientras que el domingo 29 enfrentará al Aris por la fecha 12 del torneo local.