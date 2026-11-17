La llegada de Mauricio Pochettino al banquillo del Manchester United, oficializada el 13 de noviembre de 2026, fue el desenlace de una relación intermitente que se gestó durante más de una década.

Con un contrato de dos años y medio hasta junio de 2029, el técnico argentino de 54 años se convierte en el octavo entrenador permanente de los Red Devils desde la retirada de Sir Alex Ferguson en 2013.

Para concretar una operación que incluyó una compensación cercana a los 12 millones de dólares para la US Soccer, Old Trafford necesitó cuatro ciclos distintos de contactos, negociaciones frustradas y giros institucionales entre 2016 y 2026.

El origen de esta historia se remonta al 10 de mayo de 2016, aunque la admiración de Sir Alex Ferguson por Pochettino había comenzado en la temporada 2012-13 tras enfrentar a su Southampton y se consolidó con elogios públicos en marzo de 2016.

Aquel martes de mayo, el técnico argentino y su inseparable asistente Jesús Pérez almorzaron durante dos horas con Ferguson —retirado tres años atrás— en el restaurante Scott's, en el barrio londinense de Mayfair.

La cita desató especulaciones inmediatas porque el futuro de Louis van Gaal pendía de un hilo: aunque conquistó la FA Cup, Van Gaal fue despedido el 23 de mayo tras 103 partidos en 22 meses, dando paso a José Mourinho el 27 de mayo. Si bien en Old Trafford ya valoraban a Pochettino, el propio entrenador aclaró que Ferguson no le ofreció el puesto y, apenas dos días después del almuerzo, el 12 de mayo de 2016, renovó por cinco años con el Tottenham hasta 2021

El primer acercamiento serio del club se produjo tras la destitución de José Mourinho el 18 de diciembre de 2018, después de 144 encuentros y con el equipo sexto en la Premier League.

El vicepresidente ejecutivo Ed Woodward, respaldado por Ferguson, situó a Pochettino en lo más alto de su lista mientras el argentino consolidaba al Tottenham entre los tres primeros de Inglaterra camino a la final de la Champions League de 2019.

En febrero de 2019, la prensa británica reportó que el United estaba dispuesto a asumir una indemnización superior a los 34 millones de libras correspondientes a los cuatro años restantes de su contrato en Londres.

Sin embargo, el nombramiento interino de Ole Gunnar Solskjaer el 19 de diciembre alteró el guión: tras encadenar ocho victorias iniciales y ganar 14 de sus primeros 19 duelos, el noruego recibió el puesto permanente el 28 de marzo de 2019, mientras Pochettino permaneció en los Spurs hasta su cese el 19 de noviembre de ese año

La oportunidad reapareció el 21 de noviembre de 2021, cuando el United despidió a Solskjaer tras caer 4-1 ante el Watford. Pochettino, entonces entrenador del Paris Saint-Germain con contrato hasta junio de 2023, era la primera opción en Mánchester y veía con buenos ojos un regreso inmediato a Inglaterra.

No obstante, el PSG exigió al menos 10 millones de libras de compensación a mitad de curso y rechazó la propuesta al no lograr convencer a Zinedine Zidane para relevarlo de inmediato, obligando al United a recurrir al interinato de Ralf Rangnick.

En marzo y abril de 2022, el director de futbol John Murtough y el director técnico Darren Fletcher abrieron un proceso formal de entrevistas con Pochettino y Erik ten Hag como finalistas.

Mientras el Ajax permitió negociar libremente a Ten Hag —acordando una compensación de 2.5 millones de libras— y su proyecto táctico convenció en las reuniones, el PSG retuvo a Pochettino para asegurar la Ligue 1 tras caer ante el Real Madrid en Champions.

El 21 de abril de 2022, el United anunció oficialmente a Ten Hag

Tras abandonar el Chelsea de mutuo acuerdo el 21 de mayo de 2024 después de terminar sexto en la Premier League, Pochettino volvió a escena durante la evaluación estival liderada por INEOS y el nuevo director ejecutivo Omar Berrada.

Dirigentes del United se reunieron directamente con el argentino en el verano de 2024 dentro de una auditoría que analizó a técnicos como Thomas Tuchel, Roberto De Zerbi y Thomas Frank.

Sin embargo, según reveló el periodista David Ornstein en The Athletic, la directiva quedó algo decepcionada con los informes de aquellas conversaciones respecto a su labor reciente, su ambición y su nivel de exigencia, mientras otras fuentes señalaron un consenso mutuo de que no era el momento adecuado tras su desgaste en Londres.

El 11 de junio de 2024, el club ratificó a Ten Hag —a quien despediría cuatro meses después para contratar a Ruben Amorim—, y Pochettino asumió la selección de Estados Unidos en septiembre.

Tras llevar a Estados Unidos a los octavos de final del Mundial de 2026 —cayendo 4-1 ante Bélgica—, Pochettino renovó el 3 de agosto de 2026 hasta 2030 mediante un contrato que incluía una cláusula de rescisión no divulgada cercana a los 10 millones de dólares (entre 7 y 7.6 millones de libras).

En paralelo, el United se precipitaba al abismo. Despidió a Amorim el 5 de enero de 2026, dio paso a Michael Carrick —quien brilló hasta mayo pero se desplomó en otoño— y quedó decimoctavo en zona de descenso tras empatar 4-4 con el Aston Villa el 8 de noviembre, firmando su peor arranque liguero en 40 años con un triunfo en diez fechas.

Con los contactos reactivados desde octubre, y tras descartarse alternativas como Unai Emery (fiel al Aston Villa) o Fabian Hürzeler (tasado en 15 millones de libras), el consejo directivo —con respaldo de Joel y Avram Glazer y de Sir Jim Ratcliffe— cerró el acuerdo entre el 11 y el 13 de noviembre.

Pagando unos 12 millones de dólares en total a la US Soccer por Pochettino y su cuerpo técnico, el United pactó su incorporación oficial para el 18 de noviembre de 2026 antes de visitar Anfield el 22, cumpliendo la profecía que el propio técnico lanzó a Jesús Pérez, "Algún día, tu sueño se hace realidad. Vas al Manchester United".