La Lazio reescribe su historia

Nunca en su historia la Lazio había comenzado tan bien una temporada del campeonato de Italia: tras vencer 3-1 el domingo al Monza, el club romano suma 16 puntos después de seis fechas y comparte el liderato de la Serie A con el Inter de Milán.

La Lazio está viviendo una temporada extraña. La comenzó con una eliminación en la Copa de Italia en la primera ronda, en casa, y la disputa en un estadio Olímpico con las gradas medio vacías, porque sus ultras, en guerra abierta contra su presidente y propietario Claudio Lotito, boicotean sus partidos como local.

Pero hace falta más que eso para desestabilizar a los Biancocelesti. Todavía invictos en la Serie A, han ganado cinco de sus seis primeros partidos, un balance inédito, ni siquiera logrado en los títulos de 1974 y 2000.

La Lazio se impuso al recién ascendido Monza, ya en serias dificultades (16º, 4 puntos), gracias a Nuno Tavares (3'), Gustav Isaksen (23') y Andrea Pinamonti (88').

Pero Gennaro Gattuso no apreció en absoluto la segunda parte de los suyos, en la que, en inferioridad numérica desde la expulsión de Lorenzo Lucchesi (35'), el Monza puso en aprietos a los capitalinos al recortar distancias (46') y quedarse muy cerca del empate.

"Es una lástima hacer la primera parte que hacemos y luego, en la segunda, dejar la iniciativa a los rivales y sufrir de esta manera. No puede seguir así y no es la primera vez", estalló el temperamental Gattuso.

El emblemático antiguo centrocampista del AC Milan, que venía de un fracaso estrepitoso al frente de la Nazionale, privada del Mundial 2026, descarta de momento la idea de que su equipo pueda aspirar al Scudetto.

Roma y Como se neutralizan

"La parte alta de la clasificación no nos concierne. Tenemos que vivir día a día, tenemos un camino, el del trabajo y la seriedad, y después veremos hasta dónde llegamos", insistió.

El otro club de Roma, la AS Roma, se fue frustrada de Como, con un único punto (0-0).

El equipo de Gian Piero Gasperini fue el que más peligro creó, con un disparo al poste de Lorenzo Pellegrini (11') y un fallo increíble de Donyell Malen al final de la primera parte. Pero la expulsión del delantero neerlandés, máximo goleador del campeonato, por una entrada peligrosa (53'), obligó a la Roma a revisar sus ambiciones a la baja.

El Como remató a puerta 17 veces sin éxito y ocupa la 6ª posición, a cinco puntos del liderato (11 puntos).

"Cuando juegas treinta minutos en inferioridad numérica contra un equipo de la calidad del Como, te vas contento si terminas con un empate", destacó Gasperini, cuyo equipo ha bajado al tercer puesto, a dos puntos de la dupla de cabeza, antes de recibir al Real Madrid el miércoles en la Liga de Campeones.

Ese 0-0 es el primero registrado en la Serie A después de 54 partidos, algo nunca visto en Italia, una racha que debe mucho a las reglas adoptadas para el Mundial 2026, destinadas a acelerar el juego e incorporadas a la Serie A.

Otro grande, el AC Milan, sólo rascó un punto en Sassuolo (1-1), y es cuarto a cuatro puntos de los dos colíderes.

La Juventus (8º) cerrará la jornada del domingo con un desplazamiento peligroso a Cagliari (5º).