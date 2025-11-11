La Liga MX, dividida en dos: el dinero dicta quién compite y quién resiste
No es la primera vez que la brecha económica marca el cierre de un torneo. Desde la instauración del Play-in, ningún equipo de esa fase ha alcanzado la final. Los clubes con mayor inversión mantienen una regularidad que no depende del azar. América, Tigres y Monterrey se reparten los podios económicos y deportivos desde hace cinco torneos. La diferencia ya no es coyuntural: se ha vuelto estructural.
El Apertura 2025 confirma lo que muchos sospechaban: la Liga MX se divide entre quienes pueden comprar estabilidad y quienes apenas pueden sostener su proyecto. América lidera el campeonato con una plantilla valuada en más de 107 millones de euros, seguida de Cruz Azul (82.1 M€), Toluca (75.8 M€), Tigres (70.7 M€), Monterrey (70.3 M€) y Chivas (66.3 M€). Todos ellos aseguraron su pase directo a los cuartos de final.
En contraste, Tijuana, Pumas, Pachuca y FC Juárez, los equipos del play-in apenas alcanzan un valor combinado de 177.3 millones de euros. Pachuca encabeza el grupo con 54.7 millones, seguido por Tijuana con 43.3 millones, Pumas con 41.8 millones y FC Juárez con 37.4 millones. En conjunto, los cuatro no igualan la suma de América y Cruz Azul, que por sí solos superan los 189 millones. La competencia es desigual desde el punto de partida: mientras unos refuerzan cada línea con fichajes internacionales, otros sostienen sus proyectos con cantera, apuestas jóvenes y la esperanza de dar un golpe inesperado.
El dinero no juega, pero condiciona. América cuenta con Allan Saint-Maximin, el jugador más valioso del torneo con 13 millones de euros. Tigres presume a Ángel Correa (9 M€), Cruz Azul a Érik Lira (8.5 M€) y Kevin Mier (7.5 M€), Monterrey a Anthony Martial (7.5 M€), Toluca a Alexis Vega (10 M€) y Chivas al nuevo campeón de goleo, Armando González. Son nombres que explican por qué los mismos clubes pelean arriba año tras año.
Del otro lado, Pachuca sostiene su ataque con Oussama Idrissi (6.5 M€), Pumas deposita su fe en José Caicedo (4.5 M€), Tijuana impulsa al joven Gilberto Mora (4.5 M€) y Juárez confía en Óscar Estupiñán (4 M€). Ninguno de ellos rebasa los valores individuales de las figuras de los clubes grandes, pero todos cargan con la ilusión de romper el ciclo.
La Liga MX ya no se define solo por goles o táctica, sino por economía. Los seis clasificados directos reúnen plantillas que, juntas, superan los 470 millones de euros, mientras los cuatro del play-in apenas rozan los 180 millones. Esa brecha se traduce en profundidad de plantilla, margen de error y capacidad de respuesta. Los grandes pueden fallar y corregir; los modestos no tienen esa posibilidad.
La competencia parece escrita con la misma tinta de siempre. Desde hace cinco torneos, los campeones y finalistas surgen del mismo grupo de seis. Toluca y América levantaron los títulos más recientes, mientras Tigres y Monterrey ocuparon el otro extremo del podio. Ninguno de los equipos del play-in ha llegado siquiera a semifinales. El sistema premia la inversión y castiga la osadía.
La diferencia entre competir y resistir se amplía cada semestre. Los clubes con nóminas de lujo diseñan proyectos a largo plazo; los demás cambian técnicos, apuestan por canteranos y esperan un golpe de fortuna. La liga se convirtió en un espejo económico: arriba, los que invierten millones; abajo, los que sobreviven con fe.
El contraste es innegable. Los grandes construyen hegemonías, los pequeños alimentan ilusiones. El Apertura 2025 no solo definirá un campeón, sino una realidad: si los del play-in logran romper el patrón, demostrarán que aún hay espacio para la sorpresa; si los poderosos vuelven a dominar, confirmarán que la Liga MX se ha dividido en dos ligas dentro de la misma competencia.
Valor de Plantillas – Apertura 2025
Equipos con pase directo
- América — 107.40 M€
- Cruz Azul — 82.10 M€
- Toluca — 75.80 M€
- Tigres UANL — 70.75 M€
- Monterrey — 70.30 M€
- Guadalajara — 66.33 M€
Total Top 6: 472.68 M€
Equipos en Play-In
- Pachuca — 54.70 M€
- Tijuana — 43.33 M€
- Pumas UNAM — 41.85 M€
- FC Juárez — 37.45 M€
Total Play-In 4: 177.33 M€
Top 10 jugadores más caros – Equipos con pase directo
- Allan Saint-Maximin (América) — 13.00 M€
- Alexis Vega (Toluca) — 10.00 M€
- Ángel Correa (Tigres) — 9.00 M€
- Álex Zendejas (América) — 9.00 M€
- Álvaro Fidalgo (América) — 9.00 M€
- Érik Lira (Cruz Azul) — 8.50 M€
- Luis Malagón (América) — 8.00 M€
- Marcel Ruiz (Toluca) — 8.00 M€
- Kevin Mier (Cruz Azul) — 7.50 M€
- Anthony Martial (Monterrey) — 7.50 M€
Total Top 10 jugadores (pase directo): 89.5 M€
Top 10 jugadores más caros – Equipos del Play-In
- Oussama Idrissi (Pachuca) — 6.50 M€
- Elías Montiel (Pachuca) — 5.50 M€
- Víctor Dávila (Pumas UNAM) — 5.00 M€
- Gilberto Mora (Tijuana) — 4.50 M€
- José Caicedo (Pumas UNAM) — 4.50 M€
- Óscar Estupiñán (FC Juárez) — 4.00 M€
- Carlos Moreno (Pachuca) — 4.00 M€
- Nathan Silva (Pumas UNAM) — 4.00 M€
- Jordan Carrillo (Pachuca) — 3.50 M€
- Shamar Nicholson (Tijuana) — 3.50 M€
Total Top 10 jugadores (Play-In): 45.0 M€