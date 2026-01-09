La Liga MX entra a la élite tecnológica con el fuera de lugar semiautomático
La LIGA BBVA MX dio este viernes un paso histórico hacia la modernización del arbitraje al iniciar de manera oficial la implementación del Sistema Semiautomático de Fuera de Lugar (SAOT) en todos los partidos del Torneo Clausura 2026, convirtiéndose en la primera liga del continente americano en adoptar esta tecnología bajo estándares internacionales.
El sistema, utilizado en competencias como la Premier League, la UEFA Champions League y torneos organizados por FIFA, permitirá detectar posiciones adelantadas con mayor rapidez, precisión y transparencia, reduciendo de forma significativa los márgenes de error en una de las decisiones más complejas del futbol.
Para su operación, cada estadio de la Liga MX fue equipado con una red de 28 cámaras de última generación, capaces de capturar la ubicación exacta de los jugadores y del balón en tiempo real. A partir de esta información, el sistema crea una reconstrucción tridimensional de cada jugada, lo que permite establecer líneas de fuera de juego con precisión milimétrica.
La tecnología es provista por Genius Sports, el mismo socio tecnológico de la Premier League, y está certificada por FIFA. En México, su operación se integra con el sistema de VAR, producido por la empresa MEDIAPRO, que seguirá siendo el encargado de validar la decisión final, de acuerdo con los protocolos internacionales.
“El objetivo es claro: hacer las decisiones de fuera de lugar más justas, más rápidas y más transparentes”, afirmó Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol.
“Estamos dando un paso decisivo hacia un futbol más moderno y confiable. Esta tecnología transforma la manera en la que se arbitra y también la forma en la que se vive el juego”, agregó.
El SAOT funciona a través de una plataforma de inteligencia artificial llamada GeniusIQ, que procesa millones de datos por segundo para generar una réplica digital exacta de cada acción. Las cámaras tipo iPhone, como ocurre en la Premier League, se utilizan únicamente como dispositivos de captura, mientras que el análisis se realiza en una infraestructura centralizada.
“Esta red de 28 cámaras produce datos en 3D que nos permiten recrear el partido completo y automatizar la detección del fuera de juego”, explicó Sean Conroy, vicepresidente ejecutivo de Genius Sports para Norteamérica.
“Eso incrementa no solo la precisión, sino también la fiabilidad y la velocidad de las decisiones”.
Desde el punto de vista arbitral, la tecnología también representa un salto operativo.
“Con el SAOT, el proceso de revisión se vuelve mucho más ágil y preciso. Esto mejora directamente la calidad de nuestras decisiones”, señaló Horacio Elizondo, director técnico de la Comisión de Árbitros.
El sistema es calificado como “semiautomático” porque, según los lineamientos de FIFA, la decisión final siempre debe ser confirmada por el VAR. La tecnología genera la evidencia técnica y el soporte visual, pero el árbitro asistente de video es quien valida el fallo.
La Liga MX aclaró que el SAOT no sustituye al VAR ni se utiliza para evaluar penales, goles o tarjetas. Su función se limita exclusivamente a las acciones de fuera de juego, como una herramienta de apoyo adicional al arbitraje.
Con esta implementación, el futbol mexicano se coloca en la misma línea tecnológica que las ligas más avanzadas del mundo, en un movimiento que busca elevar la credibilidad, la transparencia y la justicia deportiva en cada jornada del campeonato.