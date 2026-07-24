La Liga MX estrena nueva estructura: Arriola crea nueva entidad y nombra a Francisco Iturbide como presidente
La Liga MX dio uno de los pasos administrativos más importantes de los últimos años. En Toluca, Mikel Arriola presentó un nuevo modelo de gobierno corporativo que modifica la estructura de operación del campeonato con el objetivo de elevar la competitividad, fortalecer la gobernanza y mejorar la experiencia de los aficionados.
El principal cambio es la creación de la Liga Mexicana de Futbol Profesional A.C., organismo que funcionará dentro del marco jurídico de la Federación Mexicana de Futbol y que, de acuerdo con Arriola, permitirá administrar los activos de la Liga bajo estándares similares a los de las principales competiciones internacionales, con mayor transparencia, estabilidad y rendición de cuentas.
Como parte de la reforma también quedaron constituidos cinco órganos de gobierno: un Comité Ejecutivo y cuatro comités especializados en las áreas Deportiva, Comercial, Ética y Buen Gobierno, e Inversión y Certificación. La intención es involucrar directamente a los clubes en la toma de decisiones estratégicas para fortalecer el desarrollo institucional de la competencia.
El otro gran anuncio fue el nombramiento de Francisco Iturbide Cera como nuevo presidente ejecutivo de la Liga MX. Su designación fue validada por el Comité de Ética y Buen Gobierno y posteriormente ratificada por los 18 clubes, conforme al nuevo esquema de gobernanza aprobado por la Asamblea de Dueños.
Arriola encomendó a Iturbide implementar la reforma corporativa, mantener la integridad de las competencias, desarrollar calendarios que favorezcan el crecimiento deportivo y comercial del torneo, coordinar los nuevos comités y fortalecer la relación institucional con la FMF y los organismos internacionales. Además, deberá impulsar iniciativas que incrementen el valor de la Liga y de sus clubes.
Durante su primera intervención como presidente ejecutivo, Iturbide destacó el significado personal del nombramiento, al recordar que ingresó hace once años como becario en la institución.
"Llegué hace 11 años como becario a esta institución convencido de que con trabajo, paciencia y dedicación, se pueden alcanzar tus sueños. Es un gran orgullo representar la Liga en esta etapa que comienza".
El directivo aseguró que buscará consolidar el crecimiento deportivo y económico del campeonato, al tiempo que impulsará una estrategia de inversión enfocada en infraestructura y conectividad para elevar los estándares de los estadios y mejorar la experiencia de los aficionados.
"Tenemos la obligación de ser cada día mejores para nuestros aficionados y construiremos una estrategia de inversión en infraestructura y conectividad que garantice estándares mínimos de calidad que nos ayuden a mejorar la experiencia del aficionado".
Con once años dentro de la estructura de la Liga MX, Iturbide ha ocupado distintos cargos hasta llegar a la Dirección General de Competiciones, Operaciones y Desarrollo. Ahora será responsable de dirigir la estrategia deportiva, los calendarios, el desarrollo de Fuerzas Básicas, el crecimiento comercial y la proyección internacional de la Liga MX, además de coordinar los cuatro comités que conforman el nuevo modelo de gobierno corporativo.