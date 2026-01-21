La Liga MX Femenil es de clase mundial
El avance ha sido sigiloso, pero sostenido. Así se efectuaban las conquistas de territorios en antaño y la fórmula parece no envejecer en el caso de la Liga MX Femenil, cuyo ascenso ha sido estratégico, tal como lo muestra Opta Analyst, la plataforma de referencia mundial en estadísticas deportivas. En su último informe, ubica a los primeros cinco equipos de la competencia mexicana dentro de la élite mundial, con un nivel competitivo a la par de los clubes más grandes de Europa y Estados Unidos.
La estadística suele ser fría, pero en esta oportunidad no es así. Durante las últimas horas voces como la de la catalana Aitana Bonmatí —considerada la mejor futbolista del mundo— y la histórica goleadora francesa Eugénie Le Sommer, avalan los datos de Opta Analyst. De hecho, la delantera gala, figura actual del Toluca en México, llevó sus palabras al terreno de la advertencia: el crecimiento del balompié femenil mexicano es un fenómeno al que Europa debe prestar atención, dijo.
Éxito sin secretos
Mariana Gutiérrez, presidenta de la Liga MX Femenil, recibe con entusiasmo, más no con sorpresa, los datos revelados por Opta Analyst. Ecuánime y reflexiva revela el motivo de su mesurada satisfacción: recientemente conocieron el resultado del estudio de una consultora privada y estos datos coinciden con lo revelado por el sitio especializado en estadísticas deportivas. “Me parece un orgullo saber que somos la mejor liga del mundo fuera de Europa y también me enorgullecen los otros dos rankings publicados por Opta”, revela.
Los dos rankings mencionados por Gutiérrez analizan a la liga de acuerdo a sus 10 y cinco mejores clubes en su tabla general y el resultado es realmente satisfactorio.
De acuerdo a Opta Analyst, los 10 mejores clubes de la Liga Femenil en México suman 76.6 puntos, lo cual los ubica en la órbita de las primeras divisiones de Inglaterra (86.0), EEUU (85.6), España (82.7), Alemania (79.7), Francia (78.1), Italia (77.2) y Suecia (76.7), y por encima de la Segunda División inglesa, además de la máxima categoría de Noruega, Brasil, Portugal o la división inferior de España.
Entre tanto, la categoría de élite del balompié femenil mexicano se reafirma cuando Opta Analyst considera únicamente a los cinco clubes más poderosos de cada competencia. Aquí la Liga MX eleva su clase mundial al ubicarse con 80 puntos, muy cerca de Inglaterra (91.1), España (87.7), EEUU (87.5), Alemania (84.7), Francia (83.5) e Italia (81.0). En este apartado México se coloca en séptimo sitio y adelanta a Suiza, además de los ya mencionados en el Top 10.
“Nuestros cinco clubes más fuertes están dentro de los mejores en las ligas más importantes del mundo y esto me parece muy relevante porque la conversación siempre ha girado alrededor de que hay unos cuantos clubes que están invirtiendo en la femenil. Pero cuando comparan el ranking de los Top 10 clubes del mundo, México de nuevo está entre los mejores, lo cual demuestra que tenemos 10 clubes invirtiendo fuerte, con una estrategia y objetivo claros para ellos”, concluye Gutiérrez.
Estos datos respaldan a la dirigente respecto al adecuado rumbo en la construcción de la categoría femenina en México. “Por supuesto quiero felicitar a todas las partes involucradas: jugadoras, clubes, afición, patrocinadores, etcétera”, añade.
Más que solo números
A su vez, Natalia Gómez Junco, quien es hoy analista estelar de la cadena Fox Sports, habla desde su experiencia como exseleccionada mexicana, ganadora de títulos en Islandia —Thor/KA en 2017— y en México con Tigres, además de haber jugado en Estados Unidos y España. “Los datos de Opta Analyst me hacen mucho sentido”, observa.
Para ella, más allá del siempre importante tema de la inversión, se debe destacar también la conceptualización del proyecto deportivo. “Tienen jugadoras con la formación de trascender. Muchas de ellas ya tienen años en el futbol con carreras que han desarrollado en selecciones menores como la Sub-17 y la Sub-20 hasta llegar a la mayor. Algunas tienen trayectorias en el extranjero, incluso más largas que la existencia de la Liga Femenil, cuyo primer torneo se jugó en 2017”.
Estos datos también toman cuerpo con las recientes reflexiones de estrellas en activo como la llegada desde España en voz de la estelar Aitana Bonmatí, quien acusó una falta de difusión y apoyo hacia el balompié femenil por parte de la mayoría de los clubes de la Liga española y ubicó a México como un positivo ejemplo actual. “El fútbol femenil crece cada día más en México porque existe una apuesta firme por él", valoró la tres veces ganadora del Balón de Oro.
Por el mismo sentido avanzó la actual delantera del Toluca, Eugénie Le Sommer. La máxima goleadora de la selección de Francia fue más allá de valorar el nivel de la liga de México e incluso lanzó un aviso al otro lado del Océano Atlántico. “Para mí es de las cinco o seis mejores ligas del mundo; es realmente competitiva. Hay dos campeonatos en una temporada, más partidos y es muy dinámica. Europa debe preocuparse por lo que está pasando aquí porque están atrayendo a jugadoras de clase mundial”, dijo al periódico británico The Guardian.
Mariana Gutiérrez es transparente al revelar hechos. Para la cabeza máxima del balompié femenil mexicano, cuando hay planeación, estrategia y trabajo no hay secretos ni milagros, únicamente resultados, tal como observa el informe de Opta Analyst y los testimonios de estrellas como Bonmatí y Le Sommer.
Un nuevo reto
“El año anterior tuvimos la mayor cantidad de debuts de jugadoras mexicanas en nuestra liga y es relevante destacar que gran parte de ellas proviene del proyecto de fuerzas básicas”, dice con el orgullo de contar con los resultados en la mano.
Además, Gutiérrez mueve otra pieza de su ajedrez estratégico al afirmar: “Muchas de estas ligas con las que nos ranquean no tienen una categoría Sub-19 como nosotros y es justo con esta categoría con la cual apostamos a desarrollar jugadoras. Además, tenemos proyectado a largo plazo crecer aún más la estructura de fuerzas básicas para construir futbolistas a más temprana edad”.
Las estadísticas lanzadas con la seriedad de Opta Analyst deben tomarse en serio, considera Gómez Junco, porque son el resultado de sembrar para cosechar a futuro. Por ello la mesurada alegría en la cúpula del campeonato mexicano. “Hay muchas estrategias colectivas, pero siempre buscamos construir y mejorar, lo cual se ve reflejado en este ranking”, dice Gutiérrez antes de mostrar su espíritu competitivo, porque no le basta el ranking actual.
“El sabor que esto me deja es que siempre queremos competir en el Top 5, pero nuestra visión es estar en el Top 3, entonces todavía hay mucho trabajo por hacer”, remata fulminante.