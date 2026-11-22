El Apertura 2026 llega a su fin. Ya se jugaron 151 de los 153 partidos de la fase regular y se definieron todos y cada uno de los ocho clasificados a la Liguilla. Solo falta determinar el orden de las primeras tres posiciones para conocer cómo quedarán los cruces de los cuartos de final.

Entre quienes ya tienen su boleto a la fase final por el título se encuentran Cruz Azul, América y Chivas, que aún mantienen en suspenso la cima de la clasificación. Además, están Atlas, Toluca, Monterrey, León y Pachuca, que pase lo que pase ya no saldrán de la zona de Liguilla:

Cruz Azul: 32 puntos América: 30 puntos Chivas: 30 puntos Atlas: 28 puntos Toluca: 27 puntos Monterrey: 27 puntos León: 26 puntos Pachuca: 25 puntos

Así se jugarían los cuartos de final al momento

Hay que recordar que, para los cuartos de final, estos ocho equipos se dividirán en series a ida y vuelta donde el 1° enfrenta al 8°, el 2° al 7°, el 3° al 6° y el 4° al 5°. A falta de dos partidos, los cruces se encuentran de esta forma, aunque con la posibilidad de cambiar:

Cruz Azul (1°) vs. Pachuca (8°)

América (2°) vs. León (7°)

Chivas (3°) vs. Monterrey (6°)

Atlas (4°) vs. Toluca (5°)

Quedan dos partidos y uno puede mover la tabla

Respecto a los dos últimos juegos de la Jornada 17, ambos se celebrarán este domingo 22 de noviembre. Uno es el Querétaro contra Necaxa, dos equipos eliminados que ya no se juegan más que el orgullo de cerrar con una victoria.

Sin embargo, el otro encuentro se trata de un choque determinante para la Liguilla, ya que Chivas, tercer lugar de la tabla, recibirá a Cruz Azul, primer lugar actual. Este duelo definirá quién finaliza la campaña regular como líder y, por ende, determinará los cruces de los cuartos de final.

Un triunfo de la Máquina le asegura la cima y dejará la tabla tal cual está en cuanto a posiciones. Pero un empate mantiene al Cruz Azul en el liderato y sube a Chivas al segundo puesto por diferencia de goles, mandando al América al tercer sitio. En tanto, una victoria del Rebaño les da a los tapatíos el primer lugar con 33 unidades, mientras Cruz Azul y América bajarán al segundo y tercer escalón, respectivamente.

Hay que señalar que, tal como se explicó, si Chivas se mantiene en el tercer puesto le tocará medirse ante Monterrey. De darse, será un duelo emotivo, ya que el Rebaño se enfrentará en una eliminación directa a Matías Almeyda, el entrenador que le dio su último título en el Clausura 2017, pero que hoy dirige a la Pandilla.

Los partidos restantes de la Jornada 17

Chivas vs. Cruz Azul | Domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas

Querétaro vs. Necaxa | Domingo 22 de noviembre a las 19:10 horas