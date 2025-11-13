La MLS cambia su historia: se alinea con calendario mundial
A partir del verano de 2027, la MLS dejará atrás el formato que la acompañó desde su fundación y adoptará un calendario de temporada de verano a primavera, alineándose con las principales ligas del planeta. En otras palabras, la MLS se pondrá al ritmo del futbol global.
“Este cambio de calendario es un momento transformativo para la Major League Soccer”, anunció el comisionado Don Garber, con la convicción de quien sabe que firman un capítulo histórico. “Alinear nuestro calendario con las principales ligas del mundo fortalecerá la competitividad global de nuestros clubes, mejorará las oportunidades en el mercado de transferencias y garantizará que nuestros playoffs ocupen un lugar central sin interrupciones”.
La nueva estructura debutará con la temporada 2027-28, que comenzará a mediados o finales de julio de 2027 y concluirá con la MLS Cup en mayo de 2028. Por primera vez, la liga hará una pausa invernal entre diciembre y febrero, lo que imita el modelo europeo. Antes de ello, una temporada de transición de febrero a mayo de 2027 servirá como puente entre el formato actual y el nuevo orden.
Una decisión que maduró con el tiempo
El cambio no llegó de la noche a la mañana. Durante dos años de estudios, debates y encuestas, la liga escuchó a clubes, jugadores, socios comerciales y aficionados.
El resultado fue claro: más del 90% de los seguidores apoyaron la idea de un calendario internacional. Querían una MLS más competitiva, más conectada, más global.
Los análisis fueron exhaustivos. Se estudiaron patrones climáticos, logística de viajes y los efectos sobre los mercados del norte. El objetivo era ambicioso pero sensato: modernizar la liga sin perder su esencia.
Y las razones estratégicas se multiplicaban: el mercado global de transferencias se abriría completamente a los clubes norteamericanos; las fechas FIFA dejarían de interrumpir la liga; y los playoffs, tradicionalmente disputados entre el béisbol, el futbol americano y la NBA, tendrían por fin un escenario despejado, en mayo, con el clima y la atención mediática a su favor.
Voces de una transformación
La noticia resonó con fuerza en todo el ecosistema del futbol estadounidense. Desde los banquillos hasta las oficinas, el consenso era inusual: este cambio era necesario.
“Es un gran paso adelante para que la MLS esté a la par con las mejores ligas del mundo”, celebró Mauricio Pochettino, actual director técnico de la Selección Nacional Masculina de Estados Unidos. “Alinear el calendario internacional tendrá un impacto positivo enorme en los jugadores, entrenadores y clubes. También nos permitirá trabajar mejor con las selecciones juveniles, algo vital para el desarrollo del talento local”.
Desde Chicago, Gregg Berhalter, ahora al frente del Chicago Fire FC, se mostró igual de entusiasta: “La belleza de la MLS es cómo ha evolucionado. Este cambio es otro paso en esa evolución: posicionarnos junto a las ligas top del mundo”.
Clint Dempsey, uno de los grandes referentes del fútbol estadounidense, fue más directo:
“Tener la MLS en el mismo horario que el resto del mundo es genial. Significa que los jugadores estarán más preparados cuando sean convocados y que los aficionados podrán seguir el fútbol sin perder el hilo”.
Para los directivos, el impacto se sentirá también en los despachos.
“El fútbol está creciendo como nunca en Norteamérica”, dijo Brad Sims, CEO de New York City FC. “Este cambio nos da la mejor oportunidad para continuar ese impulso. Estamos ansiosos por inaugurar esta nueva era en nuestro estadio, el Etihad Park, en 2027”.
Desde Los Ángeles, Will Kuntz, gerente general del LA Galaxy, lo ve como un cambio estructural:
“Pasar al calendario internacional va a ser un gran cambio de juego. Finalmente podremos fichar en sincronía con el mercado global, cuando el movimiento de talento es mayor. Eso puede transformar por completo la manera de construir equipos”.
Y en Kansas City, David Lee, presidente de operaciones de fútbol de Sporting Kansas City, añadió:
“Mover los playoffs a mayo y evitar las fechas FIFA es una mejora significativa. Será un mejor producto para los aficionados y una oportunidad de crecimiento para todos”.
Miran hacia el futuro
Mientras la MLS prepara los últimos detalles de la temporada de transición y los nuevos formatos de competencia, una sensación de optimismo recorre la liga. Los clubes de MLS NEXT Pro ya están en conversaciones para adaptar sus propios calendarios, y los jugadores ven con buenos ojos un cambio que los acerca más al circuito internacional.
Apenas unas décadas después de su fundación, la Major League Soccer se prepara para escribir su siguiente capítulo. Uno en el que las noches frías de febrero darán paso a un futbol más sincronizado con el mundo y en el que los campeones levantarán la copa bajo el sol de mayo.
Como dijo Garber, con tono solemne pero ilusionado:“Esto marca el comienzo de una nueva era para nuestra liga y para el futbol en Norteamérica”.