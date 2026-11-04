La MLS despide una era: así llegan sus últimos playoffs antes del cambio de calendario

La MLS está por despedirse de una de sus características más distintivas desde sus inicios hace 30 años, la de jugar toda su temporada dentro de un mismo año calendario.

Este sábado celebrará el último 'Decision Day' bajo ese esquema, la jornada que definirá a los 18 equipos que buscarán conquistar la última MLS Cup antes de que la liga estadounidense cambie su calendario para alinearse con las principales competencias del futbol internacional.

Después de 31 temporadas con un calendario que comienza en los primeros meses del año y termina en diciembre, la MLS está a las puertas de una transformación histórica. Sin embargo, antes deberá coronar a su último campeón bajo el formato tradicional, en unos playoffs que comenzarán el 19 de noviembre y concluirán el 18 de diciembre.

Los últimos boletos y la lucha por el título

De los 18 lugares disponibles para los playoffs, 15 ya tienen dueño. En la Conferencia Este están definidos los nueve clasificados, mientras que en el Oeste seis equipos disputarán los tres boletos restantes.

Nashville SC llega como líder del Este, seguido por el Inter Miami de Lionel Messi, mientras que Vancouver Whitecaps encabeza el Oeste por delante del FC Dallas. Los cuatro se perfilan entre los principales aspirantes a conquistar el último campeonato de esta etapa.

La jornada también determinará qué equipos avanzan directamente a la primera ronda y cuáles deberán disputar el comodín, reservado para los ocupantes de los lugares ocho y nueve de cada conferencia.

En el Oeste, LA Galaxy, Colorado Rapids, Portland Timbers, Real Salt Lake, Seattle Sounders y Minnesota United llegan con posibilidades de obtener los últimos tres boletos. El Galaxy, por ejemplo, asegurará su clasificación con una victoria sobre Real Salt Lake, uno de sus rivales directos.

Además de los lugares para la postemporada, el Decision Day podría dejar un nuevo récord de puntos en una temporada regular y definirá la Bota de Oro. Nashville SC suma 74 puntos y está a un empate de establecer una nueva marca. Por el título de goleo, Messi llega como líder con 26 goles, 4 más que Petar Musa. Si conserva la ventaja, Messi será el primer futbolista en ganar el título de goleo de la MLS en dos temporadas consecutivas.

Los mexicanos que todavía aspiran al campeonato

Entre los mexicanos con chance de disputar estos playoffs destaca Germán Berterame, quien llega clasificado con Inter Miami y registra 10 goles y 10 asistencias en su primera temporada con el equipo de Messi.

También tienen asegurada su presencia Héctor Herrera, con Houston Dynamo, y Jonathan González, con San Jose Earthquakes. Por su parte, el LA Galaxy del Chucky Lozano todavía debe asegurar uno de los últimos boletos de la Conferencia Oeste.

¿Cómo cambiará la MLS a partir de 2027?

Para concretar su transformación de calendario y estar alineado con el resto del mundo desde mediados del 2027, la MLS organizará un torneo de transición entre febrero y mayo de 2027, denominado Sprint Season.

Cada uno de los 30 clubes disputará solo 14 partidos de temporada regular, frente a los 34 habituales, siete como local y siete como visitante, exclusivamente contra rivales de su conferencia. Los ocho mejores de cada sector avanzarán a los playoffs y se coronará a un campeón de la MLS Cup.

A pesar de su duración reducida, el torneo determinará clasificaciones a la Concacaf Champions Cup y la Leagues Cup de 2028. Así, su nueva etapa comenzará en julio de 2027, cuando la MLS dispute por primera vez una temporada que terminará en mayo del año siguiente.

Con esta modificación, la MLS busca facilitar las transferencias internacionales, mejorar la competitividad de sus clubes y evitar que sus playoffs coincidan con el periodo de mayor actividad de otras ligas deportivas estadounidenses.

Así, la MLS Cup del próximo 18 de diciembre tendrá un significado adicional, pues además de coronar al campeón de 2026, cerrará el último campeonato completo de una era que comenzó con el nacimiento de la liga en 1996.