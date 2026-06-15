La pausa de hidratación en el Mundial 2026: ¿bienestar del jugador o negocio publicitario de la FIFA?
El futbol ha sido históricamente el deporte de la continuidad. A diferencia de las disciplinas norteamericanas marcadas por constantes interrupciones, el fut siempre se definió por sus dos tiempos corridos de 45 minutos, donde el flujo del juego y el desgaste físico eran sagrados.
Sin embargo, el Mundial de Futbol 2026 ha introducido la pausa de hidratación obligatoria de tres minutos por tiempo, una de las modificaciones reglamentarias más comentadas en el torneo.
Lo que la FIFA defiende como una medida indispensable para proteger la salud de los atletas ante el calor extremo de Norteamérica, se ha convertido, en opinión de críticos, jugadores y aficionados, en un lucrativo caballo de Troya diseñado para insertar publicidad en mitad de los partidos.
¿Qué es y cómo funciona la pausa de hidratación de la FIFA?
La pausa de hidratación (o cooling break) en el Mundial 2026 es una interrupción obligatoria de tres minutos de duración que los árbitros deben decretar aproximadamente a la mitad de cada tiempo (alrededor del minuto 22).
A diferencia de ediciones anteriores, donde estas pausas eran excepcionales y solo se activaban bajo condiciones climáticas extremas, en el Mundial 2026 la normativa se aplica de forma estandarizada e incondicional. Esto significa que el juego se detiene obligatoriamente en los 104 partidos del torneo, sin importar si el clima es templado, si se juega de noche o si el encuentro se disputa en un estadio techado con aire acondicionado de última generación.
Para los puristas del deporte, este cambio ha alterado profundamente la estructura del futbol. Al detener el cronómetro de forma artificial dos veces por partido, el juego continuo de 90 minutos se ha fragmentado, en la práctica, en un modelo de cuatro cuartos, imitando el estilo del baloncesto o el futbol americano.
¿Cómo nació la pausa de hidratación?
Las pausas de enfriamiento no son una invención reciente de la FIFA, pero su propósito original era estrictamente médico.
Su origen oficial se remonta a la Copa del Mundo de Brasil 2014. En aquella ocasión, un tribunal laboral brasileño obligó legalmente a la FIFA a implementar descansos si la temperatura superaba los 32 grados centígrados.
La medida nació como una herramienta de salud ocupacional para proteger a los futbolistas de golpes de calor en climas tropicales.
El catalizador para convertir esta excepción médica en una regla universal fue el Mundial de Clubes de 2025, celebrado en Estados Unidos durante los meses de junio y julio, bajo un verano sofocante.
Durante el torneo, varias figuras internacionales alzaron la voz por las condiciones extremas. El argentino Enzo Fernández relató sentirse "realmente mareado" por el calor, mientras que el español Marcos Llorente se quejó de que el recalentamiento del calzado sobre el césped le provocaba un dolor insoportable en los dedos de los pies.
Apoyándose en estas legítimas quejas de salud, la FIFA justificó la necesidad de una reforma estructural para el torneo de selecciones de 2026.
La nueva política se consolidó el 7 de diciembre de 2025, cuando la FIFA emitió un comunicado oficial confirmando que se impondrían pausas de hidratación de tres minutos en cada tiempo de todos los partidos del Mundial 2026, de forma independiente a la temperatura ambiental.
Bajo la administración de Gianni Infantino, la FIFA defendió la medida bajo el estandarte del "bienestar de los jugadores". No obstante, la rigidez con la que se ha aplicado la regla desde el inicio del torneo levantó sospechas de inmediato. Se han registrado detenciones obligatorias en partidos nocturnos en Vancouver con una agradable temperatura de 22 grados e incluso dentro de los recintos climatizados de Houston y Dallas, donde el estrés térmico es inexistente.
El negocio detrás de la pausa
El escepticismo de los aficionados no tardó en confirmarse cuando se revelaron las directrices confidenciales que la FIFA envió a las cadenas de televisión con derechos de transmisión meses antes del Mundial. Lejos de ser un simple descanso físico, la pausa de tres minutos está fraccionada con precisión quirúrgica para la explotación comercial.
En el buffer inicial, de unos 12 segundos, las cadenas de televisión deben mantener la señal del estadio mientras los jugadores caminan hacia las bancas. Después sigue la ventana comercial (de 2 minutos y 10 segundos) en la que las televisoras tienen permiso explícito para cortar la señal en vivo y emitir bloques de anuncios a pantalla completa.
En el buffer final, que dura medio minuto, la transmisión debe volver obligatoriamente al campo de juego antes de que el árbitro reanude las acciones, asegurando que el espectador no se pierda el reinicio.
Esta estructura altamente monetizable ha sido patrocinada globalmente por marcas como Powerade (propiedad de Coca-Cola, socio histórico de la FIFA), transformando cada "pausa médica" en una gigantesca activación publicitaria.
El caso de Wilton Sampaio
La tensión acumulada en torno a la comercialización del juego estalló de manera caótica durante el partido inaugural del torneo entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.
Tras el segundo gol mexicano anotado por Raúl Jiménez, el árbitro brasileño Wilton Sampaio aprovechó la pausa natural de la celebración para decretar la pausa de hidratación.
Sin embargo, la cadena estadounidense FOX Sports (dueña de los derechos en inglés para Estados Unidos) estaba tan enfocada en la emotiva repetición del festejo de Jiménez que tardó en cortar a comerciales.
Cuando FOX finalmente lanzó su tanda publicitaria—que incluía anuncios protagonizados por David Beckham—, la pausa real en la cancha ya estaba terminando.
Según reveló el periodista Romain Molina, coordinadores de la FIFA en el estadio le comunicaron al árbitro Wilton Sampaio que debía retrasar físicamente la reanudación del partido porque la televisión de Estados Unidos seguía transmitiendo comerciales.
Hartos de esperar y enfriarse, los jugadores de México y Sudáfrica comenzaron a gritarle al colegiado y decidieron reiniciar el partido por su cuenta. Como resultado, cuando FOX regresó tarde a la señal en vivo —con 40 segundos de desfase respecto al protocolo—, el partido ya llevaba unos 10 segundos jugándose.
Este monumental error no fue penalizado por la FIFA, que aceptó las disculpas de FOX por la "confusión" del momento. Por el contrario, la cadena de habla hispana Telemundo fue ampliamente elogiada por decidir, desde un inicio, no cortar a comerciales a pantalla completa durante las pausas de hidratación, manteniendo la cámara en el estadio para mostrar las charlas tácticas de los técnicos mediante formatos de pantalla dividida.
La incomodidad de los futbolistas ante este nuevo formato ha quedado plasmada en declaraciones contundentes de grandes referentes. El capitán de la selección de los Países Bajos, Virgil van Dijk, fue uno de los más vocales al respecto tras el empate 2-2 contra Japón.
"Las pausas para hidratación son un poco interesantes, porque obviamente estuve viendo casi todos los partidos hasta hoy, y cada vez que voy a comerciales es un poco... No es que me guste mucho. Creo que para los espectadores neutrales por televisión tampoco es lo ideal. Si hace mucho calor, obviamente sería bueno incluirlos. Pero creo que hay que analizarlo en cada partido por separado, en mi opinión", declaró el zaguero del Liverpool.
Van Dijk insistió en que "si hace mucho calor, obviamente es bueno implementarlas, pero se debería analizar partido a partido de forma individual" en lugar de imponerlas por decreto.
Otras personalidades de peso han sido igual de tajantes. El legendario entrenador alemán Jürgen Klopp cargó con dureza contra la medida, señalando que la hidratación es solo un pretexto.
"Nos lo vendieron como un escudo para el bienestar de los jugadores, una noble espada contra el calor. ¿Pero en realidad? No es más que una jaula dorada construida para patrocinadores. El futbol se está convirtiendo en la interrupción entre los anuncios", sentenció Klopp.
Por su parte, estrategas de la talla de Mauricio Pochettino (ex DT de Estados Unidos) y Didier Deschamps han coincidido en que, salvo en condiciones de calor extremo, estas pausas son innecesarias y tienen el efecto colateral de destruir por completo el ritmo y el momentum de los equipos que están dominando el encuentro.
Aunque la salud de los futbolistas ante el cambio climático es una preocupación genuina, la rigidez con la que la FIFA ha aplicado la medida demuestra que el interés de las radiodifusoras y los patrocinadores corporativos ha ganado la partida.