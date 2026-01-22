La preparación de México 86, clave para el mejor resultado del Tri en un Mundial, asegura Quirarte
Previo al Mundial México 86, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y los dueños del balón diseñaron una preparación sin precedentes, una concentración casi total de 12 meses y más de una veintena de partidos, en distintas partes del mundo, como Europa.
Eso generó unión y confianza en los jugadores y el cuerpo técnico comandado entonces por Bora Milutinovic, quien aprovechó esto para hacerle vivir al grupo experiencias como subir el volcán La Malinche de Tlaxcala, en donde la mitad de los seleccionados se perdió al bajar.
“Una preparación así de larga te ayuda definitivamente porque trabajas más tiempo juntos, te conoces mejor y puedes lograr un mejor acoplamiento. Esa fue una de las claves para el resultado histórico (los únicos cuartos de final a los que se ha clasificado México en un torneo que tenga cinco rondas en las eliminatorias)”, explicó Fernando "Sheriff" Quirarte, figura del equipo del 86, a Sports Illustrated México.
Quirarte, histórico central de las Chivas y del Tri, recuerda con emoción y nostalgia esa preparación, en la que cuatro meses antes del Mundial sufrió la pérdida de su padre, la única razón por la que salió unos días de la concentración para viajar a despedirse de él a Guadalajara.
Para esta larga preparación, la FMF reestructuró el torneo largo a dos cortos (Prode 85 y México 86) para convencer a los clubes a ceder a futbolistas un año antes de la Copa del Mundo, la segunda que recibía el país en su historia.
Las prácticas fueron Ciudad de México, a donde se mudaron los elementos que estaban en clubes fuera de la capital, como Quirarte, y tenían hasta tres sesiones de entrenamiento al día cuando se acercaba el certamen.
Ahora, Javier Aguirre igual tendrá más tiempo de lo normal para trabajar con sus jugadores, cinco semanas antes de la Copa del Mundo 2026, que convertirá a México en el único país en ser tres veces mundialista. Para ello, el torneo local también se modificó, el Clausura 2026 se llevará a cabo sin seleccionados nacionales en la Liguilla.
Si bien, no son los 12 meses, sí ha recibido apoyo de los equipos de la Liga MX para trabajar con los futbolistas en microciclos que no son en fecha FIFA, aunque sin contar con sus principales figuras como Raúl Jiménez, del Fulham o Santiago Giménez, del AC Milan, que al militar en el balompié europeo, sus clubes no están obligados a prestarlos.
Aguirre formaba parte de la nómina de 1986, por lo que sabe que una preparación larga es fundamental para conseguir resultados. Además de microciclos, el “Vasco” ha tenido partidos amistosos fuera de fecha FIFA, como en enero pasado ante River Plate, en Argentina, ante Inter de Porto Alegre, en Brasil.
Ambos cotejos, en los que Aguirre quería probar a futbolistas en entornos ajenos y de presión, fueron con elementos de Liga MX. En este semana, tendrá otro par de pruebas, con jugadores solo del torneo local, Panamá y Bolivia de visita, parte de este largo proceso que promueve el seleccionador, que ha dirigido a México en los Mundiales de 2002 y 2010, en los que dejó al Tri en octavos de final, el tope que han tenido la selecciones después del 86.
“Este proceso de Aguirre ha sido bueno a secas. No podemos decir que es excelente porque a veces no ha jugado bien, a veces no ha jugado como nosotros quisiéramos o como esperas de una selección. Para ser excelente les ha faltado entendimiento”, afirmó Quirarte.
Quirarte elogió a Aguirre, a quien describe como un estratega con gran liderazgo y buen manejo del grupo, pero que sigue probando a futbolistas, a 141 días del Mundial, que organizan también Estados Unidos y Canadá.
Pero no ve a otro manejador que pueda convencer a un grupo de la importancia de jugar un Mundial en casa como Aguirre, para que no vean como presión, sino como motivación vivir una tercera inauguración en el Estadio Azteca.
"Cuando juegas en tu casa tienes una gran responsabilidad. Esa es una realidad, una muy bonita responsabilidad. Aguirre trata de motivar a sus jugadores para que esta responsabilidad los motive y que vean como una fortuna estar en casa”.
A menos de 150 días, el "Sherrif" confía en el "Vasco" para que México haga historia en una Copa del Mundo, en la que solo tiene asegurada la localía en la primera ronda; podría disputar los primeros dos partidos de fase final en casa, siempre y cuando termine primero de su grupo.