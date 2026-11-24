La cuenta regresiva ya se vive en territorio estadounidense. La Selección Mexicana Femenil llegó este lunes 23 de noviembre a Dallas y comenzó a trabajar con un objetivo inmediato: enfrentar a Haití por un lugar en el Mundial de Brasil 2027. Cinco días separan al Tricolor de un encuentro que puede marcar el rumbo de su proceso.

El conjunto dirigido por Pedro López realizó su primera sesión de entrenamiento en el Cotton Bowl, escenario elegido para iniciar esta etapa de preparación. Después del traslado a Texas, las seleccionadas tuvieron su primer contacto con la cancha para continuar el trabajo previo a los cuartos de final del Campeonato Concacaf W.

Rebeca Bernal se suma al equipo mexicano

La jornada también incluyó la llegada de Rebeca Bernal. La defensora se incorporó por la noche a la concentración y este martes entrenará al parejo de sus compañeras.

Con su integración, Pedro López contará con la futbolista durante los siguientes días de preparación. El equipo continuará trabajando para llegar en las mejores condiciones a su compromiso del sábado, cuando tendrá la primera oportunidad de asegurar el regreso de México a una justa mundialista, lo que no se consigue desde 2015.

La estancia en Dallas representa el tramo final antes de competir. Cada entrenamiento formará parte de la preparación de un grupo que busca convertir el trabajo del proceso en el resultado que necesita: una victoria frente a Haití.

Haití, un rival con un antecedente doloroso

El encuentro también pondrá frente a frente a dos selecciones cuyo último duelo dejó un recuerdo amargo para México. En el Campeonato W de Concacaf de 2022, Haití se impuso por 3-0 y dejó al Tricolor al borde de la eliminación rumbo al Mundial de 2023.

Ahora, el contexto ofrece una nueva oportunidad. México buscará superar al conjunto caribeño para avanzar a semifinales y conseguir la clasificación directa a Brasil 2027. El desafío exige responder en un partido de eliminación directa, con el boleto mundialista como recompensa para el ganador.

¿Cuándo y a qué hora juega México Femenil contra Haití?

La Selección Mexicana Femenil enfrentará a Haití el sábado 28 de noviembre de 2026, a las 15:30 horas, tiempo del centro de México, en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield, Texas.