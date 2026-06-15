La selección que no ganó un solo partido eliminatorio de grupos y ahora debuta en la Copa del Mundo
Suecia debuta este domingo 14 de junio en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 y lo hace con la particularidad de no haber ganado uno solo de sus partidos clasificatorios en la fase de grupos de UEFA.
Los suecos compartían sector con Kosovo, Eslovenia y Suiza, a los cuales nunca pudo derrotar en las seis ocasiones en las que se midieron, rescatando apenas dos empates, lo que le pusieron como último lugar del grupo, entonces, ¿cómo es que lograron obtener su boleto al repechaje de su confederación y el eventual pase a la justa mundialista?
La selección sueca consiguió su pase a los playoffs de UEFA gracias a su desempeño en la Liga de Naciones, quedando primer lugar de su grupo en la tercera categoría del certamen. Esto le permitió acceder de manera directa al repechaje para el mundial, incluso cuando hizo unas eliminatorias peores que otros combinados como Grecia, Serbia o Hungría, que terminaron terceros de sus respectivos sectores, y que en Nations League pertenecían a categorías más altas.
Con esos números, Suecia chocó y derrotó 3 por 1 a Ucrania en el primer juego de la repesca, para después medirse con Polonia. El cuadro de “las tres coronas” ganó su segundo juego 3 a 2 y así se hizo con un boleto para la Copa del Mundo.
Ahora, los europeos debutarán en Estados Unidos, México y Canadá ante su similar de Túnez en la ciudad de Monterrey, para después medirse ante Países Bajos y Japón el 20 y 25 de junio respectivamente.
De la mano de Victor Lindelof, Lucas Bergvall, Alexander Isak, Anthony Elanga y Victor Gyökeres, buscarán regresar a los cuartos de final, última instancia que alcanzaron en su más reciente participación en mundiales, en Rusia 2018, después de perderse la Copa del Mundo de Qatar 2022.
En aquel 2018, compartieron grupo con México, al que vencieron para quedarse con el primer lugar del sector, eliminando después en octavos a Suiza, pero cayendo en cuartos contra Inglaterra.