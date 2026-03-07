La sustitución de Irán y el repechaje en puerta
La clasificación de Irán a la Copa Mundial 2026 ha abierto un debate sobre qué selección ocuparía su lugar en caso de que el equipo asiático no pudiera participar en el torneo, a pesar de haber asegurado su boleto en las Eliminatorias.
El reglamento del torneo plantea este escenario. El Artículo 6.7 establece que, si una selección clasificada se retira o es excluida del evento, la FIFA tiene el derecho de decidir el reemplazo y tomar las medidas que considere necesarias.
Esto significa que no existe un sustituto automático sino que la decisión recaería en la entidad federativa del futbol mundial.
Históricamente, cuando se presentan este tipo de situaciones, la FIFA mantiene la plaza dentro de la misma confederación. En el caso de Irán, el boleto fue obtenido a través de la Asian Football Confederation (AFC), por lo que el posible sustituto también surgiría de la misma.
Entre los candidatos destacan Irak y Emiratos Árabes Unidos, aunque también se consideran selecciones como la Selección nacional de Omán y la Selección nacional de Qatar.
Irak aparece como el principal candidato a ocupar el lugar de Irán si se aplicara estrictamente el orden deportivo de las eliminatorias asiáticas.
Durante la fase final del proceso clasificatorio, la selección se encaminó a una ronda decisiva en la que enfrentó a Emiratos Árabes Unidos en una serie de dos partidos. Irak se impuso con un marcador global de 3-2, resultado que le permitió avanzar al repechaje intercontinental en busca de uno de los últimos boletos al Mundial.
Ese logro lo dejó como el equipo asiático mejor posicionado, que aún no tiene un lugar asegurado en el torneo, lo que indica por qué diversos análisis internacionales lo sitúan como el reemplazo más probable en caso de que Irán no pudiera participar.
Irak todavía tiene la posibilidad de clasificar por mérito propio. El equipo disputará un partido de repechaje intercontinental contra el ganador del enfrentamiento entre la Selección Nacional de futbol de Bolivia y la Selección Nacional de futbol de Surinam. Si gana ese partido, tendría oficialmente su lugar en el Mundial.
En el caso de que Irak llegue a clasificar mediante el repechaje, el siguiente equipo mejor posicionado del mismo proceso asiático sería Emiratos Árabes Unidos.
La selección quedó en tercer lugar de su grupo en la tercera ronda de las eliminatorias de la AFC, detrás de Irán y Uzbekistán, disputando fases adicionales para intentar alcanzar el torneo.
Después, avanzó a una ronda de playoffs regionales, donde fue eliminada por Irak con el marcador global de 3-2. Ese marcador lo dejó fuera del repechaje intercontinental y lo colocó inmediatamente detrás de Irak en el orden deportivo del clasificatorio asiático.
Es decir, si Irak obtiene su boleto al Mundial por el método del repechaje, Emiratos Árabes Unidos pasaría a ser el siguiente candidato para ocupar un posible lugar.
A menos de 100 días del inicio de la Copa del Mundo, que está calendarizada del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, cualquier decisión sobre una posible sustitución tendría que tomarse con anticipación para así evitar complicaciones logísticas en el torneo de 48 selecciones.
La participación de Irán sigue en pie. Si el equipo asiático no pudiera asistir, el orden de las eliminatorias de la AFC figura a Irak como el candidato más lógico para ocupar su lugar, con Emiratos Árabes Unidos como la alternativa inmediata.
El reglamento es claro: la decisión final quedaría en manos de la FIFA.