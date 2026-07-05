La tarjeta roja a Balogun, primera suspensión revocada en la Copa del Mundo 2026
En un partido que estaba controlado por parte de los Estados Unidos la situación tomó un giro inesperado para los anfitriones, pues al minuto 64 el delantero Folarin Balogun veía la tarjeta roja después de una dura entrada sobre Tarik Muharemovic de Bosnia y Herzegovina.
Esto implicaba la suspensión del jugador para el partido de octavos de final ante Bélgica, pero la sanción ha sido revocada por parte de la FIFA y el delantero podrá ver minutos ante los belgas bajo un periodo de prueba.
Al término del partido, Estados Unidos tenía la intención de apelar la sanción, con la FIFA aclarando que un equipo no puede apelar ni una tarjeta roja ni la sanción correspondiente, pero un día antes del partido de octavos ante Bélgica, la misma FIFA fue quien confirmó que Balogun podría jugar su encuentro.
“El comité disciplinario de la FIFA ha impuesto la siguiente sanción al jugador de la selección nacional de Estados Unidos, Folarin Balogun: Suspensión de un partido por infracciones de los artículos 14 y 66 del Código Disciplinario de la FIFA. De conformidad con el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, la suspensión de partido queda en suspenso durante un período de prueba de un año.
"Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante dicho período, la suspensión quedará revocada y la sanción se ejecutará sin perjuicio de cualquier otra sanción adicional impuesta por la nueva infracción”, se lee en el comunicado.
Esto quiere decir que el atacante estadunidense sí continúa con la tarjeta roja, solo que estará en un periodo de prueba de un año, en donde podrá disputar cualquier tipo de partido siempre y cuando no reciba una nueva tarjeta.
Sobre la resolución, el mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, agradeció en redes sociales la decisión tomada: “Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia”, escribió.
A pesar de ello, la FIFA sostiene que en partidos de Copa del Mundo las selecciones no pueden apelar las suspensiones. El comité disciplinario independiente al organismo es quien se encarga de impartir dichas sanciones, así como de alargar el periodo de suspensión que un jugador esté enfrentando, dependiendo de la gravedad de la falta que cometa.
UNA COPA DEL MUNDO ACCIDENTADA
En lo que va de la Copa del Mundo 2026 se han mostrado 11 tarjetas rojas directas, y solo la de Balogun ha recibido este tipo de trato. Contrario a lo del delantero norteamericano es el caso de Assim Madibo de Qatar, que fue expulsado tras una entrada que dejó lesionado a Ismael Koné de Canadá; lo que en un principio era una sanción de un partido se convirtieron en cinco por la gravedad de la situación.
Para Folarin, la entrada sobre el jugador bosnio nunca fue de tal magnitud, pues asegura que su intención nunca fue la de dañar a su compañero de profesión.
“Creo que la decisión del árbitro no fue la correcta, una tarjeta amarilla hubiera sido justa al no ser algo intencional, no había muchos lugares en donde pudiera haber puesto el pie”, expresó el delantero durante la zona mixta tras un entrenamiento.
¿CUÁNDO JUEGA ESTADOS UNIDOS SU PRÓXIMO PARTIDO?
La selección estadunidense estará jugando en contra de Bélgica el lunes 6 de julio desde el Estadio de Seattle a las 18:00 horas del centro de México, en donde se espera que Folarin Balogun sea titular con los norteamericanos.