LaLiga: Real Madrid empata en Girona y cede el liderato al Barcelona
El Real Madrid no pudo pasar del empate 1-1 en su visita al Girona, este domingo en la 14ª jornada de LaLiga española, donde cedió el liderato al FC Barcelona, que la víspera había ganado 3-1 al Alavés.
El Barça se había colocado líder provisional después de ese partido y ahora lo es en firme, con un punto de ventaja sobre los merengues, que necesitaban ganar en el estadio de Montilivi para recuperar su lugar en la cima de la clasificación.
El Real Madrid ha visto evaporarse en poco más de un mes la ventaja de cinco puntos que había adquirido respecto al Barça después de ganarle el Clásico a finales de octubre.
Son ya tres los empates consecutivos que lleva el equipo de Xabi Alonso en el campeonato español (Rayo y Elche, antes de este domingo), lo que arroja muchas dudas sobre el estado del equipo, que sufrió además en el miércoles de esta semana para sacar adelante (4-3) su visita al Olympiakos en la Liga de Campeones.
Un certero disparo del marroquí Azzedine Ounahi había adelantado al Girona al borde del descanso (minuto 45) y el Real Madrid solo pudo empatar con un penal, provocado por el brasileño Vinícius Jr y transformado por Kylian Mbappé.
El astro francés suma así su decimocuarto gol de esta Liga, destacándose todavía más en lo alto de la tabla de máximos anotadores, donde sus primeros perseguidores están a seis tantos.
Mbappé cierra una gran semana en el plano individual, después de haber firmado los cuatro goles de su equipo en el triunfo europeo en Atenas, pero el balance general queda empañado por la sensación de crisis que rodea a su equipo.
Presión del Villarreal
No solo la jornada fue negativa para el Real Madrid en relación a su pulso con el Barça, sino que también vio cómo el Villarreal (3º) se acercó a solo un punto tras ganar este domingo 3-2 en el campo de la Real Sociedad (9ª).
El tanto del triunfo del Submarino Amarillo en el Reale Arena fue conseguido en el 90+5 por Alberto Moleiro, que sella así un doblete personal y permitió a su equipo llevarse los tres puntos.
Fue el quinto triunfo consecutivo para el Villarreal en la Liga española, una racha que contrasta con su andadadura en la Liga de Campeones, donde fue goleado el martes 4-0 en Dortmund y donde es apenas 34º de 36 equipos, con un punto de 15 posibles.
El Atlético de Madrid (4º), que el sábado ganó 2-0 al colista Oviedo, se aproximó este fin de semana a dos puntos de su vecino de la capital.
AFP