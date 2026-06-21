Lamine Yamal anotó a los 18 años y se metió entre los goleadores más jóvenes de la historia de los Mundiales
Lamine Yamal abrió el marcador para España ante Arabia Saudita a los diez minutos de partido, con asistencia de Mikel Oyarzabal, y con ese gol entró en uno de los registros más exclusivos del fútbol: el de los goleadores más jóvenes en la historia de las Copas del Mundo.
A sus 18 años, el extremo del Barcelona se sumó a una lista que encabeza una leyenda y que reúne a los talentos más precoces que ha visto el torneo.
El gol llegó temprano y con sello de equipo. Oyarzabal habilitó a Yamal dentro del área y el extremo definió con la frialdad de un veterano para poner a la Roja al frente. Y hay un detalle que le da todavía más sabor: Yamal anotó con 18 años y 343 días, apenas 14 días más joven de lo que era Lionel Messi cuando marcó su primer gol mundialista en 2006.
Por menos de dos semanas, el chico del Barcelona le arrebató un lugar al astro argentino en la lista de los goleadores más jóvenes de la historia.
El gol fue, además, una respuesta directa a las dudas que rodeaban a España tras el empate 0-0 ante Cabo Verde en la primera jornada, un resultado que dejó a la campeona de Europa con más preguntas que respuestas. En aquel debut, Yamal había entrado de cambio a falta de 20 minutos sin poder romper el cero.
Esta vez fue titular y tardó solo diez minutos en aparecer. El cuerpo técnico lo sacó al medio tiempo como medida de precaución, ya que apenas regresa de una lesión en el isquiotibial que lo dejó fuera del tramo final de la temporada con el Barcelona, y para entonces España ya ganaba 3-0 con el gol de Yamal y un doblete de Oyarzabal.
Esta es la lista actualizada de los goleadores más jóvenes en la historia de los Mundiales:
- Pelé (Brasil) — 17 años y 239 días, ante Gales en 1958
- Manuel Rosas (México) — 18 años y 93 días, ante Argentina en 1930
- Gavi (España) — 18 años y 110 días, ante Costa Rica en 2022
- Ibrahim Mbaye (Senegal) — 18 años y 143 días, ante Francia en 2026
- Michael Owen (Inglaterra) — 18 años y 190 días, ante Rumania en 1998
- Nicolae Kovács (Rumania) — 18 años y 197 días, ante Perú en 1930
- Dmitri Sychev (Rusia) — 18 años y 231 días, ante Bélgica en 2002
- Lamine Yamal (España) — 18 años y 343 días, ante Arabia Saudita en 2026
- Lionel Messi (Argentina) — 18 años y 357 días, ante Serbia y Montenegro en 2006
- Julian Green (Estados Unidos) — 19 años y 25 días, ante Bélgica en 2014
El gol también tiene un peso especial dentro de la propia historia de España. Yamal se convierte en el segundo español más joven en anotar en una Copa del Mundo, solo por detrás de Gavi, quien marcó ante Costa Rica en Qatar 2022 con 18 años y 110 días. Que los dos goleadores más jóvenes de la Roja en Mundiales sean de esta misma generación dice mucho del momento que vive el fútbol español, capaz de producir talento precoz de forma constante.
El gol de hoy es apenas el más reciente de una colección que parece no tener fin. Yamal debutó con el Barcelona en abril de 2023 con 15 años, el jugador más joven en la historia del club. Ese mismo año se volvió el goleador más joven en la historia de LaLiga.
En 2024 fue el anotador más joven en la historia de la Eurocopa con un golazo ante Francia en la semifinal, y ayudó a España a ganar ese torneo con el premio al mejor jugador joven de la competencia. Llega a este Mundial tras conquistar LaLiga con el Barcelona, heredar el número 10 que alguna vez vistió Lionel Messi y terminar segundo en el Balón de Oro 2025, solo por detrás de Ousmane Dembélé.
Lo más emocionante es que la lista todavía podría moverse en este mismo Mundial. El torneo arrancó con una camada adolescente muy amplia y con varios futbolistas menores de 19 años que todavía tienen edad suficiente para pelear un lugar en el top 10 histórico si marcan durante la competencia.
El nombre que más destaca es el del mexicano Gilberto Mora. Con 17 años y 250 días, el mediocampista de Xolos de Tijuana es el jugador más joven del Mundial 2026 y el único menor de 18 entre los convocados.
Mora rebasó por apenas 11 días la edad que tenía Pelé cuando anotó en 1958, así que estuvo cerca de poder pelear por el récord absoluto del brasileño. Pero si Mora marca en lo que resta del Mundial, se convertiría en el segundo goleador más joven en la historia del torneo, solo por detrás de Pelé y por delante de su compatriota Manuel Rosas. Sería un lugar histórico para el joven mexicano.
Estos son los futbolistas menores de 19 años que todavía podrían entrar al top 10 histórico si anotan en lo que resta del Mundial:
- Gilberto Mora (México) — 17 años y 250 días
- Hugo Sochurek (Chequia) — 18 años y 14 días
- Hamza Abdelkarim (Egipto) — 18 años y 171 días
- Bara Sapoko Ndiaye (Senegal) — 18 años y 172 días
- Mladen Jurkas (Bosnia y Herzegovina) — 18 años y 257 días
- Ayyoub Bouaddi (Marruecos) — 18 años and 262 días
- Kerim Alajbegovic (Bosnia y Herzegovina) — 18 años y 273 días
- Rayan Elloumi (Túnez) — 18 años y 277 días
- Lucas Herrington (Australia) — 18 años y 289 días
- Behruzjon Karimov (Uzbekistán) — 18 años y 318 días
El caso de Ibrahim Mbaye ya dejó claro que la lista no está cerrada. El senegalés anotó en este Mundial y se metió entre los goleadores más jóvenes de la historia, incluso por encima de Michael Owen.
Por eso el gol de Yamal no solo suma otro nombre grande al registro, también abre una conversación más amplia: este Mundial tiene suficiente talento adolescente para que el ranking cambie más de una vez antes de la final del 19 de julio.
El gol de Yamal abrió la puerta y dejó claro que este Mundial todavía puede dar más nombres jóvenes para la historia. Mora, Sochurek, Abdelkarim, Sapoko Ndiaye, Bouaddi y varios más son candidatos inmediatos, pero en un torneo que apenas avanza y que se extiende hasta el 19 de julio, cualquier joven puede aparecer en el momento menos esperado y colarse en la lista más exclusiva del fútbol.
Por ahora, uno de los últimos en lograrlo tiene nombre y apellido: Lamine Yamal, récord en la historia de los Mundiales.