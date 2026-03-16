Laporta, reelecto como presidente del Barcelona; le abre las puertas a Messi
Joan Laporta fue reelecto como presidente del FC Barcelona tras derrotar en las elecciones a Victor Font, y seguirá al cargo del club catalán hasta 2031. El dirigente que también se impuso a Font en los comicios de 2021, recuperará su cargo el próximo mes de julio luego de dimitir hace varias semanas, como parte del proceso electoral. Tras su reelección, Laporta le abrió las puertas a Lionel Messi para regresar al club catalán.
Alrededor del 42% de los socios del FC Barcelona votaron, unos 48.480 votos en total. Laporta triunfó con el 68,18% frente al 29,78% de Font.
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Tras su triunfo, Laporta afirmó que las puertas siempre estarán abiertas para el regreso de Lionel Messi al Barcelona, esto en declaraciones a TV3.
"Leo estará vinculado al Barcelona de la forma que él quiera. Se merece un partido homenaje y también una estatua. Sería algo muy significativo. Las puertas del Barça siempre están abiertas para él, cuando lo desee, para que pueda seguir fortaleciendo y engrandeciendo esta institución”.
El abogado, elegido en 2021 con la promesa de mantener a la superestrella Lionel Messi en la formación, algo que no logró, ayudó al Barça a mantenerse a flote pese a su aguda crisis financiera.
No exento de controversias, Laporta vendió derechos televisivos futuros y partes del club para financiar fichajes como los del polaco Robert Lewandowski o el brasileño Raphinha en 2022.
Bajo su pasada presidencia, el Barça ganó LaLiga en 2023 y 2025, y tras la llegada de Flick alcanzó la temporada anterior las semifinales de la Liga de Campeones de Europa por primera vez desde 2019.
También recibió críticas de varios sectores tras unirse al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para tratar de hacer funcionar el ya abandonado proyecto de la Superliga europea.
El Barcelona se desvinculó este año de dicha iniciativa, promovida por su clásico rival.
Durante el primer mandato de Laporta, el club logró el fichaje de la superestrella brasileña Ronaldinho Gaúcho y el ascenso de Lionel Messi, además de las dos Champions conquistadas en 2006 y 2009.
Con información de AFP