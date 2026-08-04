Larry Berg presenta su plan para la MLS tras el Mundial: más calidad y una cantera que produzca jugadores
El Mundial de 2026 terminó, pero la MLS ya comenzó a medir sus efectos. Las ventas de boletos aumentaron 62% y las audiencias televisivas de las primeras jornadas posteriores al torneo crecieron entre 40% y 50%, según cifras presentadas por la propia liga. Larry Berg asumirá como comisionado con la tarea de conseguir que ese interés no desaparezca cuando termine la novedad mundialista.
El copropietario de Los Angeles FC tomará el cargo el 1 de enero de 2027, cuando Don Garber termine una gestión de 27 años y pase a ocupar la presidencia de la MLS. Durante su presentación en Nueva York, Berg colocó dos prioridades en el centro de su proyecto: mejorar la calidad de los partidos y convertir las academias en una ruta más efectiva hacia los primeros equipos.
Convertir el Mundial en aficionados de la MLS
La primera misión de Berg será aprovechar el impulso que dejaron los estadios llenos, las zonas de aficionados y las grandes audiencias del Mundial. La liga había orientado buena parte de su estrategia reciente hacia 2026; ahora deberá demostrar que puede transformar el interés por las selecciones en seguimiento habitual para sus 30 clubes.
“La calidad en el campo es obviamente lo primero. Mientras más crezca la afición, tendremos más recursos para mejorar el nivel del juego”, explicó Berg.
Su idea parte de una relación directa: mejores partidos pueden atraer a más espectadores y el crecimiento de los ingresos puede permitir una inversión mayor en las plantillas. Sin embargo, Berg todavía no detalló qué reglas pretende modificar para conseguirlo.
Durante su presentación no propuso eliminar el tope salarial ni anunció cambios específicos en el modelo que regula la construcción de los planteles. La MLS sí confirmó que continuará revisando sus reglas deportivas durante los próximos años, por lo que una de las primeras decisiones de Berg será determinar hasta dónde puede flexibilizar el gasto sin abandonar la estabilidad y la paridad que marcaron la era de Garber.
Una infraestructura que ya está construida
Berg considera que la MLS no necesita comenzar desde cero. Durante los últimos 27 años, la competencia pasó de 10 a 30 clubes, participó en la construcción de 26 estadios de futbol y desarrolló centros de entrenamiento, academias y MLS Next Pro, su liga de formación.
“En los últimos 30 años hicimos muchas cosas bien. La parte de infraestructura fue A+: tenemos estadios, instalaciones de entrenamiento y academias”, afirmó.
Para Berg, la siguiente etapa consistirá en utilizar esa base para hacer a la liga más atractiva y competitiva. Su llegada representa un cambio de prioridades: Garber fue evaluado por garantizar la supervivencia, sumar mercados y construir la estructura; su sucesor será medido principalmente por la calidad del producto deportivo.
“Tenemos la base. Si colocamos encima ideas que nos hagan más emocionantes y competitivos, creo que estaremos en una posición muy buena”, agregó Berg.
Los propietarios quieren modificar el modelo
El nuevo comisionado aseguró que no encontrará una liga satisfecha con su situación actual. Los dueños coinciden en que la MLS necesita evolucionar, aunque todavía existen diferencias sobre la velocidad de los cambios y las áreas que deben atenderse primero.
“Esto no sería interesante para mí si una parte importante de la liga quisiera mantener el statu quo. Quieren avanzar y quieren cambios”, declaró.
Berg comenzará su gestión con una serie de reuniones con los propietarios de los 30 clubes. Su intención será construir lo que llamó un “gran acuerdo” que permita conciliar a organizaciones con mercados, presupuestos y necesidades diferentes.
La discusión incluirá las reglas de plantillas, el formato de competencia, los próximos derechos audiovisuales y un nuevo contrato colectivo con los futbolistas. Berg llegará con experiencia en esas conversaciones: además de participar en la construcción de LAFC, fue copresidente del Comité Deportivo y de Competencia de la MLS. Antes de asumir deberá vender su participación en el club para evitar conflictos de interés.
Las academias deben alimentar a los primeros equipos
La segunda prioridad será reducir la distancia entre la formación juvenil y el futbol profesional. La liga ya cuenta con academias y MLS Next Pro, pero Berg considera que esas estructuras deben producir una mayor cantidad de jugadores capaces de competir regularmente con los primeros equipos.
“Quiero que nuestras academias juveniles y MLS Next Pro sean mucho más productivas como caminos hacia el primer equipo”, señaló el próximo comisionado.
Berg cree que la MLS puede diferenciarse de otras competencias de Norteamérica y de varias ligas extranjeras si ofrece minutos regulares a adolescentes. El beneficio no se limitaría a los clubes: una mayor producción también ampliaría la base de futbolistas disponibles para las selecciones de Estados Unidos y Canadá.
El nuevo calendario marcará su primer año
Berg asumirá cuando la MLS comience la transformación más importante de su calendario. En 2027 habrá una campaña corta de transición y después la liga pasará a jugar de verano a primavera, con una pausa durante el invierno y la MLS Cup programada para mayo.
El cambio busca acercar la competencia a las principales ventanas internacionales de transferencias, disminuir los partidos durante las fechas FIFA y evitar que la postemporada sea interrumpida. Además del calendario, la MLS continuará revisando el formato de sus playoffs y las reglas utilizadas para contratar jugadores.
“Tenemos una enorme oportunidad de fortalecer la calidad de la competencia, desarrollar más jugadores de clase mundial y profundizar la conexión con los aficionados”, expresó Berg.
El Mundial le entregó a la MLS una audiencia más grande y una atención que pocas veces había tenido. La tarea de Berg será convertirla en algo permanente. Su éxito no dependerá únicamente de conservar esos nuevos espectadores, sino de ofrecerles mejores partidos, más talento formado dentro de la liga y reglas capaces de acompañar su crecimiento.