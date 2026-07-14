Las cuatro posibles finales del Mundial 2026
La Copa Mundial ha llegado a su etapa culminante. Tras superar unas extenuantes rondas eliminatorias, las cuatro selecciones que han logrado clasificar a las semifinales son, precisamente, las que ocupan actualmente los cuatro primeros puestos del ranking mundial de la FIFA: Argentina, Francia, España e Inglaterra.
Además de su dominio en la clasificación global, este selecto grupo comparte una estadística que eleva el prestigio del torneo a lo más alto, ya que todas estas naciones saben lo que es alzar la Copa del Mundo en el pasado.
Con un cartel integrado exclusivamente por potencias consagradas, el encuentro definitivo en Nueva York está garantizado para ser un choque de titanes.
Francia vs. Inglaterra, el derby del Canal de la Mancha en su punto máximo
Un enfrentamiento entre Francia e Inglaterra en la final representaría el clímax absoluto de una de las rivalidades europeas más antiguas, la cual entrelaza siglos de competencia cultural y deportiva.
Aunque los ingleses dominaron el historial durante las primeras décadas del futbol internacional, el moderno sistema de academias francés ha equilibrado drásticamente la balanza en el siglo XXI.
Este choque opondría el despliegue físico y táctico de la Premier League contra el talento técnico refinado del esquema galo, convirtiendo el partido en un verdadero referéndum sobre qué modelo formativo domina el panorama actual.
El partido más memorable entre ambas escuadras en la historia reciente tuvo lugar en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022.
En un duelo que fue una auténtica partida de ajedrez, Francia se impuso por 2-1 gracias a un potente disparo de Aurélien Tchouaméni y un oportuno cabezazo de Olivier Giroud.
Sin embargo, el encuentro quedó grabado en la memoria colectiva por el dramatismo en los minutos finales, cuando el capitán inglés Harry Kane, quien ya había marcado de penal para empatar transitoriamente, falló un segundo cobro desde los doce pasos enviando el balón por encima del travesaño.
De materializarse esta final, el mundo presenciaría un duelo individual y colectivo fascinante. Por el lado francés, la letalidad de Kylian Mbappé pondría a prueba a la férrea defensa británica, mientras que Inglaterra dependería del desequilibrio de figuras jóvenes y consolidadas como Jude Bellingham y Bukayo Saka. La tensión para Inglaterra sería doble, ya que buscarían romper su histórica sequía mundialista frente a un equipo diseñado por Didier Deschamps específicamente para ganar en escenarios de máxima exigencia.
Argentina vs Francia, la revancha definitiva
Si el torneo empareja a Argentina y Francia en el partido por el título, el mundo entero será testigo de la reedición inmediata de la última final mundialista, consolidando este cruce como el nuevo gran clásico del futbol moderno.
Durante décadas, los enfrentamientos entre sudamericanos y galos estuvieron marcados por el respeto deportivo, con victorias argentinas en las fases de grupos de 1930 y 1978, y un triunfo francés en los octavos de final de Rusia 2018. Sin embargo, la intensidad de este duelo ha escalado recientemente a niveles sin precedentes.
Indiscutiblemente, el partido más memorable entre ambos es la épica final de Qatar 2022, considerada por muchos analistas como el mejor partido en la historia de los mundiales.
Tras un empate 3-3 en 120 minutos de infarto, que incluyó un legendario triplete de Kylian Mbappé y un doblete de Lionel Messi, el campeonato se definió en una tensa tanda de penales. Allí, el guardameta argentino Emiliano Martínez se erigió como el héroe definitivo tras atajar el remate de Kingsley Coman, otorgándole la tercera estrella a la Albiceleste.
Más allá de lo táctico, una nueva final estaría cargada de una profunda fricción extradeportiva.
Las celebraciones argentinas tras Qatar, polémicas recientes involucrando cánticos racistas hacia jugadores franceses, y la hostilidad mostrada hacia la delegación argentina durante los Juegos Olímpicos de París 2024 —donde Francia eliminó a Argentina en cuartos de final—, han transformado este choque en una batalla de enorme voltaje emocional.
Un nuevo cruce entre las figuras de ambos combinados sería un espectáculo de máxima tensión internacional.
España vs Argentina, un choque de filosofías futbolísticas
Un desenlace titular entre España y Argentina es el gran partido que la historia de los mundiales nos ha negado constantemente en instancias definitivas.
A pesar de los profundos lazos culturales y la constante presencia de jugadores argentinos en La Liga, el único antecedente oficial en Copas del Mundo data de la fase de grupos de Inglaterra 1966, donde Argentina ganó 2-1.
Esta final representaría un choque de estilos fascinante. El futbol de posición, toque y vértigo perimetral perfeccionado por La Roja, frente a la inventiva, la garra y el pragmatismo táctico característico del gen sudamericano.
Ante la falta de cruces mundialistas modernos, los partidos más recordados provienen de amistosos recientes que han arrojado goleadas atípicas en ambas direcciones.
En septiembre de 2010, una Argentina en reconstrucción sorprendió al mundo al golear 4-1 a una España que acababa de consagrarse campeona mundial en Sudáfrica.
El péndulo osciló violentamente ocho años después, cuando en marzo de 2018, en Madrid, España le propinó a Argentina una histórica y humillante paliza de 6-1, liderada por un triplete del mediocampista Isco.
De darse este enfrentamiento, la batalla táctica en el mediocampo sería de élite. La juventud desequilibrante de Lamine Yamal y el control rítmico de Rodri se medirían frente a la experiencia de Lionel Messi y el dinámico bloque argentino comandado por Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.
Además, este partido serviría como un inmejorable y altísimo preludio, o sustituto, de la codiciada Finalissima 2026, torneo en el que ambas selecciones ya tienen cita asegurada como campeones vigentes de Europa y América.
Inglaterra vs Argentina, una rivalidad forjada en la historia y la tensión
Si el 19 de julio de 2026 el trofeo se disputa entre Inglaterra y Argentina, estaremos ante el partido con mayor carga emocional y geopolítica del planeta.
Los encuentros entre los Tres Leones y la Albiceleste trascienden el rectángulo de juego, alimentados por el recuerdo latente de la Guerra de las Malvinas y por una seguidilla de cruces mundialistas que han definido la historia misma del deporte.
El historial oficial marca una ligera ventaja para los ingleses, pero las heridas y glorias se han repartido en dosis similares.
El partido más icónico y analizado del futbol mundial es, sin lugar a duda, el choque de cuartos de final del Mundial de México 1986.
En aquella jornada en el Estadio Azteca, Diego Armando Maradona inmortalizó la rivalidad al marcar los dos goles más famosos de todos los tiempos: el primero, un gol ilegítimo validado con la mano que él mismo bautizó como La Mano de Dios, y el segundo, una asombrosa carrera eludiendo a más de cinco ingleses desde su propio campo, galardonado posteriormente como el Gol del Siglo.
Años más tarde, en Francia 1998, volvieron a protagonizar un duelo vibrante que terminó en penales a favor de Argentina tras la célebre expulsión de David Beckham.
Hoy en día, un choque por la Copa del Mundo requeriría un temple de acero por parte de ambas plantillas.
Inglaterra llegaría bajo la inmensa presión de capitalizar el talento de figuras como Jude Bellingham y Harry Kane para ganar un torneo que se les niega desde hace 60 años.
Por su parte, la Argentina de Lionel Scaloni tendría el desafío de absorber la exigencia mediática que supone enfrentar a Inglaterra, confiando en su probada solidez y en la experiencia de jugadores como Lautaro Martínez y Emiliano Martínez para imponer condiciones tácticas sobre la intensidad de los británicos.