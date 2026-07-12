Las estrellas del Mundial, ¿en qué equipos juegan alrededor del mundo?
Algo que hace la Copa del Mundo es poner ojos en el deporte que normalmente son ajenos a él, y la edición de Norteamérica 2026 ha hecho ese trabajo de nueva cuenta, con personas que antes no mostraban interés en el futbol encontrando alguna estrella que los hace quedarse a disfrutar de la pasión que el balón transmite.
Figuras como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Gilberto Mora o Jude Bellingham han llamado la atención de millones de personas que antes de la justa no conocían de ellos. Con solo cuatro partidos restantes dentro de la Copa del Mundo el futbol de clubes está muy cerca de regresar, y muchos se podrían preguntar en dónde juegan cada una de estas estrellas.
El talento está repartido por todas partes del mundo, así que recorreremos el globo para conocer en dónde se desempeñan algunos de los nombres que más han acaparado miradas dentro de la justa mundialista que está por llegar a su final.
KYLIAN MBAPPÉ
Uno de los máximos goleadores del torneo con la selección de Francia; el delantero de 27 años se desempeña en el Real Madrid de la liga española. En la temporada 26/27 intentará ganar un título más después de no conseguir ningún trofeo la pasada temporada. Además de su liga local disputará torneos como la Copa del Rey y la Champions League, la competición de clubes más importante del mundo.
JUDE BELLINGHAM
El mediocampista inglés es compañero de Mbappé en el Real Madrid, por lo que también estará jugando torneos en España y a nivel internacional en la Champions. Jude espera volver a levantar títulos como La Liga o Champions en la temporada a iniciar.
ERLING HAALAND
Uno de los más llamativos durante esta Copa del Mundo es el noruego, que es igual de goleador en su club que con su selección. Erling se desempeña como delantero del Manchester City en la Premier League, la liga de Inglaterra. Ahí juega hasta tres competencias locales como la FA Cup y la Copa de la Liga, además de la Champions League, donde juegan los mejores equipos de Europa.
HARRY KANE
El inglés forma parte del Bayern Múnich, el club más ganador de Alemania. En la temporada pasada en la Bundesliga se proclamó campeón y mejor goleador del torneo, algo que se vio replicado en este Mundial. También jugará sus dos torneos locales y la ya mencionada Liga de Campeones.
VOZINHA
El único jugador de la lista que se encuentra sin equipo; el portero de Cabo Verde terminó contrato con el Chaves de Portugal antes de iniciar la Copa del Mundo, pero sus grandes actuaciones llamaron la atención de muchos alrededor del mundo, con rumores que lo sitúan en clubes como Inter Miami de Estados Unidos, Mónaco de Francia o Braga de Portugal, además de algunos de la segunda división inglesa.
LAMINE YAMAL
La máxima estrella de España se desempeña en uno de los equipos más ganadores de dicho país, el FC Barcelona, máximo rival del Real Madrid de Kylian y Mbappé, en donde disputan el llamado Clásico Español, uno de los partidos a nivel de clubes más importantes en el mundo. También estará disputando la Champions.
HEUNG-MIN SON
El surcoreano ha sido una de las figuras que más da de qué hablar desde Mundiales anteriores. Con 34 años de edad dejó detrás su paso por el futbol europeo y juega ahora en la MLS de los Estados Unidos con el LAFC, club que no solo jugará su liga local, sino que también estará enfrentándose a equipos mexicanos en la Leagues Cup.
GILBERTO MORA
El niño maravilla de la selección mexicana es de los que más llamó la atención durante su participación mundialista. El joven mediocampista todavía se desempeña en el futbol de su país con los Xolos de Tijuana, disputando la Liga MX y la Leagues Cup; están a punto de debutar en el torneo local el jueves 16 de julio.
JULIÁN QUIÑONES
El delantero mexicano se encuentra del otro lado del mundo, jugando para el Al-Qadisiya de Arabia Saudita. Quiñones viene de ser campeón de goleo por encima de Cristiano Ronaldo la temporada pasada y ahora estará jugando no solo sus torneos locales, sino también la Champions League de Asia.