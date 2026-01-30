Las razones que provocan “poca seguridad” en la portería de México
Jorge “Gato” López pasó 23 años formando porteros en Chivas. Su metodología incluía estructurar un trabajo personalizado para cada uno de los arqueros, lo que permitía fabricar jugadores “con liderazgo” que llegaron a la selección mexicana como Alfredo Talavera, en épocas en la que la meta tricolor se sentía segura.
“La metodología de trabajo la hacía de acuerdo a la necesidad de cada uno de nuestros porteros. Ahora ya no se tiene un trabajo personalizado con los porteros. Eso hace que ya no hayan figuras como antes, cuanda habían varios porteros marcaban diferencia por su liderazgo y la personalidad”, explicó a Sports Illustrated México.
Para López, quien lleva ocho años fuera de las Chivas y actualmente dirige su academia de porteros que lleva su nombre en Guadalajara, esta falta de trabajo individual es una de las razones que han provocado que la portería mexicana no se sienta segura, como sí sucedió en los últimos tres mundiales, cuando Guillermo Ochoa era el titular.
En su paso por Chivas, hizo un equipo de trabajo con Luis Valls, entrenador de portero del equipo de primera división, y Tomás Toxqui, su mano derecha en las fuerzas básicas de Chivas, para formar guardametas que llegaron a selección nacional como Luis Ernesto Míchel, Raúl Gudiño, Antonio Rodríguez, Alfredo Talavera y al mismo Raúl “Tala” Rangel, actua portero del Tri.
Su método pasaba por concentrarse en fortalecer la mentalidad de sus cancerberos y construirles personalidad, algo que lograba al pintar una línea entre sus futbolistas y él.
“En mi época no negociaba con los porteros. Si no venían a entrenar, no importaba su nombre, se iba. Yo no me podía hacer amigo de los jugadores, no podía permitir que me faltaran al respeto. Eso les ayudaba a construir personalidad. Debes acostumbrarlos a trabajar bajo presión, que aprendan a gestionar sus emociones. El trabajo mental es tan importante el técnico. Esa es la gran diferencia”, confesó.
El método de Chivas
En las Chivas, hacían un trabajo de “amalgamiento” entre López, Valls y Toxqui. Todas las categorías, de la 15 al primer equipo, entrenaban juntas, con una misma metodología.
Un joven “Toño” Rodríguez podía detenerle un tiro a figuras consolidadas com Omar Bravo, lo que fortalecía su trabajo bajo presión. Además, las categorías menores salían de forma constante a torneos internacionales.
“Entrenábamos todas las categorías en un solo horario. ¿Qué pasa ahora? Hay un entrenador de porteros para la 15, otro para la 17 o el femenino. ¿Cómo trabajan un sola metodología de trabajo? Todos deben copiar el mismo sistema, copiarse entre ellos”, admitió.
Valls está de acuerdo en que la falta de trabajo en conjunto de todas las categorías provoca que no salgan tantos arqueros como antaño.
“Uno pretendería que fuera una línea de trabajo en los clubes y esa línea de trabajo se respetara para poder generarle a los porteros también una identidad. Cada institución tendrá a lo mejor un prototipo de portero y en ese prototipo de portero pues se tiene que basar el de porteros. Contar con una metodología unificada permite que vayan surgiendo jóvenes con claridad para llegar a primera división”, dijo Valls.
El entrenador de guardametas, que actualmente trabaja para el Querétaro, restó importancia a la cantidad de extranjeros que han llegado a ser los dueños de los arcos de los clubes de la primera división y a su parecer, otro punto que ha jugado en contra del mal presente que vive la portería mexicana es la falta de confianza a los jugadores jóvenes.
Valls ve en Raúl Rangel, Luis Ángel Malagón y Carlos Acevedo, los principales porteros del Tri, con “poco rodaje”, debido a que los anteriores técnicos a Javier Aguirre se tardaron en hacer el cambio de estafeta y mantuvieron por muchos años a Guillermo Ochoa, dueño del arco en los últimos tres ciclos mundialistas.
“La falta de rodaje es lo que genera dudas en la portería. Raúl tiene arriba de 50 partidos en primera división, no tiene ese rodaje que a lo mejor se le dio en su momento a Memo o Talavera. El cambio generacional no se dio y se perdieron porteros importantes que juegan mundiales sub-17 o sub-20”.
El ex entrenador de porteros del Atlas dice que en el Tri se desaprovecharon oportunidades, ni siquiera se dio oportunidad en los varios partidos en Estados Unidos con rivales de bajos calibres, para probar alternativa de Memo, a quien describió como un portero extraordinario.
“En México tenemos grandes porteros. Somos uno de los países que produce de porteros, pero hay que darles confianza con oportunidades para hacer el cambio en la portería”.
A pesar del presente dubitativo, tanto López como Valls dieron su voto de confianza a Raúl Rangel, al que ven como el mejor portero mexicano de la actualidad y con el que sienten que el arco mexicano está seguro. Ambos trabajaron con él en sus primeros años en Chivas y lo conocen bien, por algo lo dirán.