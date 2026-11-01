Las tres razones del empate del América ante Toluca: errores defensivos, bajas y la figura de Henry Martín

América y Toluca firmaron un empate envuelto entre drama y polémica. Y si bien ambos conjuntos sumaron un punto cada uno y se mantienen en la parte alta, con las Águilas en el primer lugar y los Diablos en quinto, las dos escuadras siguen en caída libre. Los capitalinos acumulan cinco juegos sin ganar en casa y los mexiquenses suman siete jornadas sin victoria.

El encuentro celebrado en el Estadio Azteca culminó con un 2-2. Mientras Federico Viñas aplicó la “ley del ex” y Alexis Vega anotó en el contrarremate de un penal para poner los dos tantos choriceros al 42’ y al 87’ respectivamente, Henry Martín respondió por los azulcremas con un doblete al 62’ y al 90+2’. Pero, más allá de los tantos, ¿cuáles fueron las razones detrás de este resultado?

¡DOBLETE para Henry Martín! Contundente cobro de la Bomba 😮‍💨💥 pic.twitter.com/y2RRIHYSgd — Club América (@ClubAmerica) November 1, 2026

Toluca aprovechó una defensa endeble del América

Uno de los puntos más cuestionados del equipo de Guillermo Almada ha sido la parte defensiva: 19 goles recibidos en sus últimas nueve fechas, con un promedio de más de dos goles concedidos por juego.

Este duelo no fue la excepción y ambos tantos cayeron tras desatenciones en la zona baja cometidas por Santiago Bueno. En el primero, Federico Viñas le ganó en el cuerpo a cuerpo y luego, con un recorte, lo dejó fuera de jugada para marcar entre las piernas del arquero.

Luego, cuando las acciones estaban 1-1, en el segundo tanto sobre el final, el mismo defensor cometió una sujeción sobre Paulinho dentro del área, lo que le costó la expulsión por doble amarilla. Y aunque Malagón atajó la ejecución de Vega en el penal, en el contrarremate este último anotó el segundo tanto mexiquense.

La ausencia de Brian Rodríguez

Otro factor determinante fue Brian Rodríguez; y no porque estuviera en la cancha, sino por todo lo contrario. El futbolista charrúa se quedó en la banca a pesar de ser uno de los pilares en ataque. Y es que sabe anotar y repartir goles a sus compañeros, sumando 5 tantos y 3 asistencias en este torneo.

El plan de Almada era tenerlo como opción de cambio. Sin embargo, fue el propio estratega quien señaló que, al calentar, el futbolista mostró molestias musculares, por lo que prefirió no utilizarlo, perdiendo así a un jugador capaz de cambiar el rumbo del partido.

Chuy y los Rojos insistiendo 🔥 pic.twitter.com/dNqegZTbb9 — Toluca FC (@TolucaFC) November 1, 2026

El momento goleador de Henry Martín

Finalmente, en la parte positiva del América destaca el ataque. Así como recibe goles, el equipo también los produce, colocándose como la mejor ofensiva del campeonato con 36 tantos. Su principal hombre gol es el capitán Henry Martín, quien a sus 33 años vive un renacer en este certamen con 8 anotaciones.

Dos de ellas cayeron precisamente en esta jornada. Su olfato goleador le permitió estar en el lugar y momento precisos para marcar el 1-1 tras una serie de rebotes al 62’.

Además, ese buen momento le dio la confianza para, en el tiempo de compensación, tomar la responsabilidad de cobrar desde los once pasos tras marcarse un penal a favor. Y aunque la jugada quedó marcada por una polémica decisión arbitral, poco le importó al delantero para mandar a guardar el balón y firmar el 2-2 definitivo.