Leagues Cup 2026: Resultados del domingo 9 de agosto
Este domingo 9 de agosto cerró la segunda jornada de la Leagues Cup 2026 con más eliminaciones de cara a la última fecha del torneo.
Dentro de los encuentros que dieron fin a este sexto día de actividades se encontraron la visita de Querétaro a Seattle para enfrentar al Sounders, el partido en la gran manzana entre Cruz Azul y NYC FC, y el encuentro del América ante Portland Timbers.
SEATTLE SOUNDERS 3-0 QUERÉTARO
Los gallos blancos se convirtieron en el quinto equipo mexicano en despedirse del torneo después de dos jornadas disputadas. El partido siempre estuvo a favor de los locales, que apenas al minuto 4 se ponían por delante en el marcador gracias al tanto de Sebastián Gómez.
Antes de terminar la primera mitad el Sounders ampliaría la ventaja con un gol de Danny Musovski a los 41 minutos.
Para la segunda parte, Seattle sería quien marcara un tanto más en el juego, ahora de parte de Albert Rusnak a los 68, dejando la pizarra con un 3-0 que añade al Querétaro a la lista de equipos eliminados de la Liga MX, mientras que los de Washington continúan con vida al sumar sus primeras tres unidades.