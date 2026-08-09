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Leagues Cup 2026: Resultados del domingo 9 de agosto

Los gallos blancos se convirtieron en el quinto equipo mexicano en despedirse del torneo después de dos jornadas disputadas.

Jonathan Almazán

Los gallos blancos se convirtieron en el quinto equipo mexicano en despedirse del torneo después de dos jornadas disputadas
Los gallos blancos se convirtieron en el quinto equipo mexicano en despedirse del torneo después de dos jornadas disputadas / AFP

Este domingo 9 de agosto cerró la segunda jornada de la Leagues Cup 2026 con más eliminaciones de cara a la última fecha del torneo.

Dentro de los encuentros que dieron fin a este sexto día de actividades se encontraron la visita de Querétaro a Seattle para enfrentar al Sounders, el partido en la gran manzana entre Cruz Azul y NYC FC, y el encuentro del América ante Portland Timbers.

SEATTLE SOUNDERS 3-0 QUERÉTARO

Los gallos blancos se convirtieron en el quinto equipo mexicano en despedirse del torneo después de dos jornadas disputadas. El partido siempre estuvo a favor de los locales, que apenas al minuto 4 se ponían por delante en el marcador gracias al tanto de Sebastián Gómez.

Antes de terminar la primera mitad el Sounders ampliaría la ventaja con un gol de Danny Musovski a los 41 minutos.

Para la segunda parte, Seattle sería quien marcara un tanto más en el juego, ahora de parte de Albert Rusnak a los 68, dejando la pizarra con un 3-0 que añade al Querétaro a la lista de equipos eliminados de la Liga MX, mientras que los de Washington continúan con vida al sumar sus primeras tres unidades.

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Jonathan Almazán
JONATHAN ALMAZÁN

Colaborador en Sports Illustrated México. Fanático de los deportes y de compartir datos curiosos con los lectores.

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