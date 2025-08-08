Leagues Cup: el calvario de los equipos mexicanos en voz de sus técnicos
Tras finalizar la primera ronda de la Leagues Cup, el torneo entre la Liga MX y la MLS queda expuesto como un calvario para los equipos mexicanos, pues algunos técnicos hicieron notar su inconformidad y lanzaron críticas, especialmente por el formato de competencia, que contempla que los partidos se lleven a cabo en Estados Unidos, lo que obliga a las escuadras mexicanas a viajar al país del norte.
Una de las voces que destacaron este punto fue la de Antonio Mohamed, técnico del Toluca, que curiosamente, avanzó a la segunda fase de la competencia. ‘El Turco’ y su equipo cumplieron y fueron el mejor cuadro mexicano, lo que les dio el pase, sin embargo, eso no impidió que el estratega argentino mostrara su inconformidad.
“Jugamos en un estadio de beisbol. Hay que ver si nosotros jugamos aquí, que vengan a jugar a la cancha nuestra, a Toluca, podemos hacer una comparación más justa. Ellos estaban en su casa almorzando y nosotros estamos hace 10 días fuera de casa”.- Antonio Mohamed, técnico del Toluca
Domenec Torrent, técnico de Rayados, fue un poco más allá al apuntar a la forma de sumar puntos para avanzar a los Cuartos de Final, lo que hizo que el grueso de los equipos, incluidos los llamados grandes, llegaran a la tercera jornada de la fase de grupos ya sin ninguna posibilidad. De hecho, previo a su último partido ante Charlotte FC, el estratega español adelantó que al llegar virtualmente eliminados, haría cambios.
“Armaron una competición que es para pensarse, muchos equipos en el tercer juego ya no se juegan nada, lo podíamos hacer mejor. América, Chivas, muchos equipos importantes están fuera. El partido que nos importa es León, mañana (su último partido) habrá cambios, todos harán lo mismo, vinimos sabiendo que la competición era así, tenemos que reflexionar si es la mejor manera de venir a un campeonato como este”.- Domenec Torrent, técnico de Rayados
Pero quizá el que más crudo fue en sus declaraciones ante el formato de la Leagues Cup fue Efraín Juárez, técnico de Pumas, que tuvo en sus manos el pase a la segunda fase y quedó eliminado tras caer 3-1 ante el Inter Miami.
“Un formato diferente a lo que estamos acostumbrados, de los 18 equipos que participan solo califican cuatro, entonces quiere decir que los otros 14 somos pendejos, es así”, ironizó el técnico universitario, quien al final reconoció que esta competencia no permite que los equipos se equivoquen.
“Es un torneo que exige resultados inmediatos, y con tan pocos lugares disponibles, no hay margen de error. El formato no perdona”.- Efraín Juárez, técnico de Pumas
Al final, los equipos mexicanos, y especialmente los de alto abolengo, no salieron bien librados de este torneo, que sigue sin ser un aliciente en sus aspiraciones y termina más como un tormento por cumplir.