Leagues Cup: el falso dilema entre Liga MX y MLS

México puede seguir justificando el colapso de alguno de sus megaproyectos a partir del formato, pero quizá sea más interesante abordarlo como un reto táctico que exige un cambio de paradigma.

El nuevo formato de Leagues Cup ha causado mucha controversia.
Más allá del debate estéril que supone establecer, desde la subjetividad, si la MLS es mejor o peor que la Liga MX, hay lecciones interesantes que se pueden extraer respecto a la más reciente edición de la Leagues Cup.

El hecho de que cuatro de las seis plantillas más caras de la Liga MX (América, Cruz Azul, Monterrey y Chivas) hayan quedado eliminadas en la primera ronda puede ser una pista evidente, pero no necesariamente concluyente. 

Salvo Toluca y Tigres, que lograron ubicarse dentro de los primeros cuatro equipos de la tabla general de Liga MX, el resto de proyectos que aspiran a ser dominantes no sólo no consiguieron los resultados esperados, sino que tuvieron muchos problemas para imponer su plan. 

Cuando se habla de la MLS y el techo de su nivel competitivo, se suele obviar un aspecto fundamental en el análisis: su cultura táctica

La confección de las plantillas, los entrenadores, las canchas y la narrativa de la liga está fundamentada en dos rasgos principales: el ritmo y las transiciones

En la rueda de prensa que sucedió al partido frente al New York RB, el entrenador catalán del Monterrey, Domenec Torrent, le dijo a un reportero regiomontano que “el futbol MLS es muy de transiciones” y que, en su opinión, “ellos son superiores en el aspecto físico”, puesto que “son gente más potente, más rápida, más fuerte”; aunque “el futbol mexicano técnicamente es superior”.

Históricamente, el futbol mexicano siempre se ha sentido expuesto y vulnerable en escenarios de ritmo alto; el reto más recurrente que plantea, por naturaleza, un torneo como la Leagues Cup.

Esto, aunado a los traslados, la logística y las superficies, explica buena parte del naufragio mexicano cuando le toca afrontar escenarios de mínima tensión en territorio estadounidense. 

También resulta inevitable hablar de lo inequitativo del formato. A diferencia de la Concachampions, Leagues Cup no promueve la visita recíproca; lo que la invalida, de facto, como termómetro para evaluar la actualidad de ambas ligas.

México puede seguir justificando el colapso de alguno de sus megaproyectos a partir del formato, pero quizá sea más interesante abordarlo como un reto táctico que, según la evidencia de los últimos años, exige un cambio de paradigma.

