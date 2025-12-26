Lewandowski prepara su jubilación
El futuro de Robert Lewandowski en el futbol de élite entra en una etapa de definición. A sus 37 años, el delantero polaco se prepara para sostener conversaciones formales con la Liga Profesional Saudí, con la posibilidad de abandonar al Barcelona una vez que concluya su contrato al final de la temporada 2025-26, de acuerdo con reportes de la prensa europea.
Según información del diario español AS, el agente del atacante, Pini Zahavi, tiene previsto reunirse nuevamente con representantes de la Saudi Pro League antes de la apertura del mercado invernal. El reporte señala que Lewandowski ya cuenta con una propuesta concreta, aunque no se han revelado los clubes interesados. En la actual temporada, el goleador suma ocho tantos en 18 partidos con el conjunto blaugrana en todas las competiciones.
Arabia, un atractivo económico y deportivo
El atractivo económico y deportivo del futbol saudí, donde militan figuras como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y N’Golo Kanté, aparece como un factor clave en la reflexión del internacional polaco, quien analiza la mejor forma de cerrar su carrera con estabilidad deportiva y financiera.
En paralelo, la Major League Soccer también figura como una alternativa real. De acuerdo con un informe reciente de la BBC, los representantes de Lewandowski han sostenido contactos con el Chicago Fire, franquicia que busca reforzarse con una figura de impacto y que ve en el delantero un objetivo prioritario. La ciudad cuenta además con una de las comunidades polacas más grandes de Estados Unidos, un elemento que no pasa inadvertido.
El Mundial, la prioridad
Lewandowski, máximo referente histórico del futbol polaco con 88 goles en 163 partidos internacionales, aún mantiene actividad con su selección, que disputa el repechaje rumbo al Mundial de 2026. No obstante, el atacante ha dejado claro que no tiene prisa por definir su futuro inmediato.
Desde su llegada al Barcelona en 2022, procedente del Bayern Múnich, el exjugador del Borussia Dortmund ha conquistado cinco títulos y registra 109 goles en 165 partidos con el club catalán. Sin embargo, el crecimiento de Ferran Torres bajo la dirección de Hansi Flick ha abierto el debate interno sobre la planificación ofensiva a mediano plazo.
Consultado en noviembre sobre su continuidad, Lewandowski fue cauto: “No tengo prisa. Estoy tranquilo y necesito sentir qué es lo mejor para mí”. Una postura que refleja que el delantero ya deshoja la margarita sobre el destino y las condiciones de la última gran etapa de su carrera.