Liga de Expansión 2026: los candidatos al título de un torneo sin ascenso
La Liga de Expansión iniciará el Apertura 2026 este viernes 24 de julio, después de que el nuevo reglamento confirmara que durante la temporada 2026-2027 tampoco habrá ascenso ni descenso.
Los clubes competirán durante 15 jornadas y una fase final, pero el campeón no podrá obtener un lugar en Primera División. La categoría mantiene su trofeo y la posibilidad de consolidar proyectos, desarrollar futbolistas y aumentar su convocatoria, aunque el resultado deportivo no permite avanzar hacia la Liga MX.
Tepatitlán parte como la principal referencia. Los Alteños terminaron como líderes del Clausura 2026 y conquistaron el campeonato al derrotar por 1-0 global a la Jaiba Brava. Después completaron la temporada con el Campeón de Campeones, ganado en penales frente al mismo adversario.
El defensor del título debutará ante Alacranes de Durango, uno de los clubes que se incorporan al torneo. Su reto será mantener la base que le permitió controlar la fase regular y superar dos veces a la Jaiba en las series decisivas.
El conjunto tamaulipeco también comienza entre los favoritos. Ganó el Apertura 2025, llegó a la final del Clausura y disputó el Campeón de Campeones, por lo que fue el único equipo presente en las tres definiciones de la temporada anterior. La continuidad de sus resultados lo coloca nuevamente entre los aspirantes, aunque deberá responder después de perder sus dos últimas finales contra Tepatitlán.
Cancún, Atlético Morelia y Mineros integran el siguiente grupo. Cancún terminó segundo en la fase regular del Clausura y alcanzó las semifinales; Morelia ocupó el tercer puesto, mientras que Mineros eliminó a los michoacanos antes de quedarse a un paso de la final.
El campeonato también tendrá un mapa distinto con Cruz Azul Hidalgo, Alacranes de Durango y Piratas FC. El conjunto veracruzano devolverá actividad al Estadio Luis “Pirata” Fuente, mientras que el filial celeste y los duranguenses buscarán competir de inmediato contra los proyectos más establecidos.
La disputa deportiva volverá a tener como referencia a Tepatitlán y la Jaiba Brava, acompañados por los equipos que se mantuvieron en la parte alta durante el semestre anterior. Todos comenzarán con la misma limitación: ser campeones podrá confirmar la solidez de sus proyectos, pero no les permitirá cambiar de categoría.