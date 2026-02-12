Liga de Naciones sin respiro: España, Francia y Portugal enfrentan los grupos más duros del torneo
El sorteo de la Liga de Naciones 2026/27, celebrado en el marco del 50º Congreso de la UEFA en Bruselas, deparó enfrentamientos cargados de historia entre las principales potencias del futbol europeo. España, vigente campeona continental, se medirá nuevamente a Inglaterra y Croacia en un grupo que promete reeditar las finales recientes de la competición, mientras que Francia e Italia protagonizarán uno de los duelos más esperados del torneo.
La selección española quedó encuadrada en el Grupo A3 junto a Croacia, Inglaterra y República Checa, lo que configuró para muchos analistas el grupo más competitivo de la Liga A. La Roja, que levantó el trofeo de la Eurocopa 2024 precisamente tras vencer a los Three Lions en la final de Berlín, volverá a enfrentarse a los ingleses en un duelo que reavivará la rivalidad más reciente del futbol europeo. Además, el encuentro ante Croacia supondrá la revancha de la final de la Liga de Naciones 2023, cuando los españoles se impusieron a los balcánicos para conquistar el título.
"Estamos muy ilusionados con el año tan apasionante que tenemos por delante. Vamos a intentar empezarlo bien y terminarlo todavía mejor", declaró desde Bruselas el seleccionador español Luis de la Fuente, quien también conduce a La Roja como finalista de la última edición de esta competición, donde cayó ante Portugal.
Precisamente los lusos, comandados por Roberto Martínez, tendrán su propio desafío en el Grupo A4 al enfrentarse a Dinamarca, Noruega y Gales. El equipo de Cristiano Ronaldo, actual campeón de la Liga de Naciones, buscará defender su corona en un grupo que incluye a la sorprendente Noruega de Erling Haaland y a una Dinamarca que ha demostrado ser uno de los conjuntos más sólidos y consistentes del panorama europeo en los últimos años. Gales, por su parte, intentará recuperar el protagonismo que tuvo en la Eurocopa 2016 y que le ha costado mantener en torneos recientes.
El Grupo A1 configuró otro de los platos fuertes del sorteo al reunir a Francia, Italia, Bélgica y Turquía en lo que representa un verdadero grupo de la muerte. El choque entre franceses e italianos revive una de las rivalidades más antiguas y apasionantes del futbol continental, con finales de Mundial y Eurocopa como telón de fondo histórico.
Los Bleus de Didier Deschamps, subcampeones del mundo en 2022 y semifinalistas de la última Eurocopa, se medirán a una Azzurra en proceso de reconstrucción bajo la batuta de Luciano Spalletti, que busca devolver a Italia al primer plano tras quedarse fuera del Mundial de Qatar. Bélgica, con su generación dorada en el ocaso pero aún con figuras de peso como Kevin De Bruyne, y una Turquía en ascenso que sorprendió en la Euro 2024, completan un cuarteto que promete partidos vibrantes.
El Grupo A2 reunió a Alemania y Países Bajos, las dos semifinalistas de la Eurocopa 2024 que cayeron precisamente ante España e Inglaterra respectivamente. Ambas selecciones parten como favoritas para clasificarse a los cuartos de final, aunque tendrán que lidiar con una Serbia siempre competitiva y peligrosa, y con una Grecia que históricamente ha complicado la vida a los grandes en competiciones de selecciones.
La competición arrancará en septiembre de 2026, inmediatamente después del Mundial de Norteamérica y se disputará con un formato de ida y vuelta entre todos los integrantes de cada grupo. Los dos primeros clasificados de cada grupo de la Liga A avanzarán a los cuartos de final, programados para finales de marzo de 2027.
Este calendario convertirá a la Liga de Naciones en el principal foco de atención del futbol de selecciones europeo en la segunda mitad de 2026 y principios de 2027, antes de que comience la fase clasificatoria para la Eurocopa 2028.
Con estos emparejamientos, la UEFA ha garantizado que la próxima edición de la Liga de Naciones ofrecerá algunos de los enfrentamientos más atractivos del futbol internacional, con campeones del mundo, campeones de Europa y viejas rivalidades históricas distribuidas a lo largo de cuatro grupos que prometen emoción desde la primera jornada hasta la última.
Liga de Naciones 2026/27:
Grupo A1: Francia, Italia, Bélgica, Turquía
Grupo A2: Alemania, Países Bajos, Serbia, Grecia
Grupo A3: España, Croacia, Inglaterra, República Checa
Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega, Gales
Grupo B1: Escocia, Suiza, Eslovenia, Macedonia del Norte
Grupo B2: Hungría, Ucrania, Georgia, Irlanda del Norte
Grupo B3: Israel, Austria, República de Irlanda, Kosovo
Grupo B4: Polonia, Bosnia y Herzegovina, Rumanía, Suecia
Grupo C1: Albania, Finlandia, Bielorrusia, San Marino
Grupo C2: Montenegro, Armenia, Chipre, Letonia/Gibraltar
Grupo C3: Kazajistán, Eslovaquia, Islas Feroe, Moldavia
Grupo C4: Islandia, Bulgaria, Estonia, Luxemburgo/Malta
Grupo D1: Gibraltar/Letonia, Malta/Luxemburgo, Andorra
Grupo D2: Lituania, Azerbaiyán, Liechtenstein
- Letonia-Gibraltar y Luxemburgo-Malta se enfrentarán en eliminatorias a doble partido en marzo de 2026.