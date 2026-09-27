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SI Mexico

Liga MX Femenil: Resultados al momento Jornada 9 Apertura 2026

Chivas Femenil derrotó 1-0 a Cruz Azul en el Estadio Centenario de Cuernavaca; el gol fue de Denise Castro a los 6 minutos.
Rodrigo Macotela|
MexSport Sports Agency

La Liga Femenil continúa su andar en el torneo Apertura 2026 con la jornada 9, en la que destaca la visita de las campeonas América Femenil a León el lunes 28 de septiembre

LIGA FEMENIL: RESULTADOS COMPLETOS J9

Cruz Azul 0-1 Chivas

El Guadalajara derrotó 1-0 al Cruz Azul en el Estadio Centenario de Cuernavaca con gol de Denise Castro a los 6 minutos.

Gallos Femenil 0-1 Atlas

Pachuca 4-1 Santos

FC Juárez 5-1 Xolos

Domingo 27 de septiembre

Puebla vs Rayadas a las 12hrs

Tigres vs San Luis a las 18hrs

Lunes 28 de septiembre

Atlante vs Pumas a las 15:45hrs

León vs América a las 17hrs

Necaxa vs Toluca a las 19hrs

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Published | Modified
Rodrigo Macotela
RODRIGO MACOTELA

Periodista deportivo con 26 años de experiencia. Especialista en dirección editorial y estrategia digital

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