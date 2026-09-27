Liga MX Femenil: Resultados al momento Jornada 9 Apertura 2026
Chivas Femenil derrotó 1-0 a Cruz Azul en el Estadio Centenario de Cuernavaca; el gol fue de Denise Castro a los 6 minutos.
La Liga Femenil continúa su andar en el torneo Apertura 2026 con la jornada 9, en la que destaca la visita de las campeonas América Femenil a León el lunes 28 de septiembre
LIGA FEMENIL: RESULTADOS COMPLETOS J9
Cruz Azul 0-1 Chivas
El Guadalajara derrotó 1-0 al Cruz Azul en el Estadio Centenario de Cuernavaca con gol de Denise Castro a los 6 minutos.
Gallos Femenil 0-1 Atlas
Pachuca 4-1 Santos
FC Juárez 5-1 Xolos
Domingo 27 de septiembre
Puebla vs Rayadas a las 12hrs
Tigres vs San Luis a las 18hrs
Lunes 28 de septiembre
Atlante vs Pumas a las 15:45hrs
León vs América a las 17hrs
Necaxa vs Toluca a las 19hrs
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Published | Modified
RODRIGO MACOTELA
Periodista deportivo con 26 años de experiencia. Especialista en dirección editorial y estrategia digital