Liga MX vs MLS: los cuartos de final que definen quién manda en Concacaf
Hay torneos que se juegan partido a partido. Y hay otros —como esta Concachampions 2026— que se entienden como una declaración de poder. El sorteo de cuartos de final eliminó cualquier matiz: cuatro cruces, todos entre México y Estados Unidos. Sin Canadá ni Centroamérica en la ecuación, la Liga MX y la MLS quedaron frente a frente en una serie de 180 minutos por eliminatoria para responder una sola pregunta: quién manda hoy en el futbol de la región.
La Copa de Campeones de la Concacaf entró en su fase definitiva sin escalas ni distracciones. América, Cruz Azul, Tigres y Toluca por México. Nashville SC, LAFC, Seattle Sounders y LA Galaxy por Estados Unidos. Ocho equipos, cuatro series, un único eje narrativo: la rivalidad entre dos ligas que ya no se observan a distancia, sino que se enfrentan directamente, con todo en juego.
Los partidos de ida se disputan el 7 y 8 de abril; las vueltas, el 14 y 15. En medio, no solo se define el pase a semifinales, sino también el rumbo de una competencia que ofrece un boleto al Mundial de Clubes 2029 y, sobre todo, la posibilidad de inclinar una discusión que lleva años creciendo: la supremacía en Concacaf.
América y Cruz Azul cargan con el peso de la historia. No solo por lo que representan en la Liga MX, sino porque son los dos clubes más ganadores en la historia del torneo, con siete títulos cada uno. Su presente, sin embargo, los coloca ante escenarios exigentes desde el primer minuto.
América abre como visitante ante Nashville SC, líder de la Conferencia Este de la MLS con 13 puntos en seis jornadas. El equipo de Tennessee llega con confianza pese a su reciente tropiezo ante Chicago Fire, que significó su primera derrota de la temporada. Pero su argumento más sólido está en lo que ya hizo en esta edición: eliminar al Inter Miami de Lionel Messi con un empate agónico en tiempo de descuento que les dio el pase por el criterio de gol de visitante. Además, el antecedente pesa. Nashville ya dejó fuera al América en dos ocasiones recientes, ambas en tanda de penales, en 2022 y 2023. La memoria está ahí. La diferencia es que ahora la serie se define en 180 minutos y con la vuelta en el Estadio Azteca, donde las Águilas suelen reconstruir cualquier escenario adverso.
Cruz Azul enfrenta un reto similar, aunque en un contexto distinto. Viaja a Los Ángeles para medirse ante LAFC, líder de la Conferencia Oeste, también con 13 puntos. El historial entre ambos ofrece poco margen para el optimismo: un solo antecedente, en 2020, que terminó en derrota para los cementeros. Sin embargo, la lógica de la eliminatoria le da a La Máquina un punto de apoyo: cerrar la serie en casa. Llegar con vida al partido de vuelta en el Estadio Cuauhtémoc no es solo un objetivo, es una obligación competitiva.
Tigres aparece en un registro distinto, marcado por la inercia emocional. Su clasificación a cuartos de final no fue una más: fue una remontada que ya forma parte de la narrativa reciente del torneo. Después de caer 3-0 en Cincinnati, los regiomontanos respondieron en casa con un 5-1 que volteó la serie a un global de 5-4, sellado con un gol de Fernando Gorriarán en tiempo de descuento. Ese tipo de victorias no solo clasifican, también construyen identidad. Ahora, el reto es Seattle Sounders, un rival incómodo que tiene ventaja en el historial directo con dos triunfos en tres enfrentamientos. Tigres abre en el Estadio Universitario, un factor que puede marcar la diferencia para administrar la serie antes de viajar a Seattle.
Toluca, en cambio, llega con el panorama más estable. El bicampeón del futbol mexicano es el único de los cuatro que puede presumir un historial favorable ante su rival, LA Galaxy. La serie inicia en el Nemesio Díez, donde los Diablos Rojos buscarán construir una ventaja antes de cerrar en Los Ángeles. El Galaxy representa un riesgo claro, especialmente por su capacidad ofensiva, pero Toluca parte con argumentos más equilibrados: continuidad, estructura y antecedentes.
Más allá de cada cruce, lo que está en juego trasciende los 180 minutos. Para México, esta ronda representa la oportunidad de reafirmar una hegemonía construida durante décadas. La Liga MX sigue siendo la liga con más títulos en la historia de la Concachampions, y sus cuatro representantes cargan con ese legado en cada partido.
Para Estados Unidos, el escenario es histórico desde otra perspectiva. Nunca antes la MLS había colocado a cuatro equipos en los cuartos de final del torneo al mismo tiempo. No es solo una coincidencia: es una señal de crecimiento. Si los cuatro clubes estadounidenses avanzan, no solo romperían la lógica histórica, sino que enviarían el mensaje más contundente hasta ahora de que la brecha se ha cerrado.
Ese es el partido dentro del partido. No se juega en una cancha específica ni se define en un solo marcador. Se construye a lo largo de cuatro series paralelas, en cada gol, en cada error, en cada estadio. Ocho equipos. Dos ligas. Y una rivalidad que ya no admite discursos: solo resultados.